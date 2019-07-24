Эта «Барселона» увязла в скандалах: штраф за Гризманна, увольнение тренера, ссора Месси и спортдиректора

Видаль вообще жаловался из-за денег.

Главная тема дня в мировом футболе – реакция Лионеля Месси на слова спортивного директора «Барселоны» Эрика Абидаля. Тот рассказал, что поиски замены Эрнесто Вальверде велись еще в декабре после игры с «Реалом» и многие игроки не были им удовлетворены.

«Когда мы говорим об игроках, мы должны называть имена, потому что в противном случае мы мараем всех и подпитываем то, что говорится, но не соответствует действительности», – так отреагировал в сторис инстаграма Месси. Нетипичная история для Лео, который никогда в соцсетях себя не ведет подобным образом.

В «Барселоне» неспокойно – об этом теперь пишет испанская пресса. По ее данным, президент «Барсы» Жозеп Бартомеу проведет экстренную встречу с Абидалем. Есть информация, что Месси и правда серьезно недоволен происходящим в клубе, он устал нести ответственность за все это, и вообще только Месси с Суаресом не хотели ухода Вальверде.

Что еще в этом сезоне сотрясало «Барселону»:

Непонятки с трансфером Гризманна и штраф осенью

Летом сначала ничего не было ясно с трансфером, потом Гризманн перешел, но остались вопросы о взаимоотношениях с Суаресом и Месси. С этим вроде бы тоже разобрались, но «Атлетико» в это время призывал «Барсу» к ответственности за раннее ведение переговоров с футболистом.

«Атлетико» утверждал, что «Барселона» договаривалась с Гризманном в марте, а формальный запрос отправила только в июле. «Барса» факт ранних переговоров не скрывала, но утверждала, что не было никакого предварительного контракта, значит, обвинять клуб не в чем. Но даже президент Ла Лиги Хавьер Тебас намекал на возможный запрет выступлений форварда за «Барсу».

В итоге Гризманн стал играть за «Барселону», а клуб отделался символическим штрафом в 300 евро, хотя санкции могли быть иными вплоть до дисквалификации стадиона.

Увольнение Вальверде в разгар борьбы во всех турнирах

Отдельные результаты и не самый зрелищный футбол при Вальверде утомили многих фанатов, как и два постыдных вылета после разгромов в Лиге чемпионов. Тогда тренер уволен не был, зато руководство решилось на этот шаг, когда «Барса»:

шла на первом месте в чемпионате;

еще не потеряла шансов на победу в Кубке (она там даже не играла на тот момент);

ждала матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (у которого тоже одни потрясения);

проиграла всего лишь полуфинальный матч за Суперкубок в Саудовской Аравии, хотя турнир вообще был похож на выставочный.

Нелогичные решения руководства «Барселоны» – это что-то новое и непривычное.

Видаль требует денег у «Барсы» и продолжает за нее играть

Это было бы обычно для какого-нибудь скандального клуба в не самом топовом чемпионате (не намекаем, но многие поймут, о ком речь). Но финты чилийца в «Барселоне» – совершенно неожиданная тема. Юристы Видаля подали клубу иск в связи с недоплаченными бонусами в размере 2,4 млн евро за прошлый сезон.

Еще в начале декабря сам Видаль уведомил клуб о долге. «Барса» это отвергла. Через месяц в Ла Лиге отклонили запрос игрока, посчитав его претензии собственной интерпретацией условий контракта.

Видаль с тех пор спокойно отыграл 11 матчей, только сейчас играть не будет из-за травмы.

Из Барселоны еще и перенесли Класико

Матч «Барселона» – «Реал» был запланирован на 26 октября, но состоялся вообще в декабре. Из-за массовых демонстраций в Каталонии игру такого уровня проводить в Барселоне не рискнули. Клубы и лига долго спорили, в итоге сыграли перед Рождеством Для кого играли – непонятно (унылейшие 0:0), но это другая история.

Тут нет вопросов к руководству «Барселоны» – не из-за него в регионе было так неспокойно. Но это еще один штрих. Вокруг клуба в этом сезоне – сплошь скандалы, разбирательства и недовольства. Иногда не по его вине. Но именно за последние полгода их стало необычно много.