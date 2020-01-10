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    RAC1: руководство «Барсы» встретилось с Хави. Тренер «Аль-Садда» – кандидат на место Вальверде

    Руководство «Барселоны» рассматривают вариант с назначением Хави, возглавляющего «Аль-Садд», на пост главного тренера, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

    Генеральный директор каталонцев Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль встретились в Катаре с Хави, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

    • Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год.
    • 39-летний тренер возглавляет «Аль-Садд» с июля 2019 года.

    «Барселона» набрала 40 очков в первом круге Примеры. Это худший результат за 12 лет

    Гвардиола: «Рано или поздно Хави возглавит «Барселону». Он уже был тренером, когда играл»


    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +573

      levon_man 1 час назад

      Гвардиола тоже как тренер дебютировал в Барсе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9017

      KLIM777 1 час назад

      Бред полный. Никаких заслуг как у тренера и уже в Барсу за респект.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36602

      portero > KLIM777 1 час назад

      Каталонцы считали его мозгом и главным в команде, еще когда только собирался уходить, говорили что без него Барсе будет конец...,

      1
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