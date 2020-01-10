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  • RAC1: руководство «Барсы» встретилось с Хави. Тренер «Аль-Садда» – кандидат на место Вальверде

RAC1: руководство «Барсы» встретилось с Хави. Тренер «Аль-Садда» – кандидат на место Вальверде

10 января 2020, 18:33
5

Руководство «Барселоны» рассматривают вариант с назначением Хави, возглавляющего «Аль-Садд», на пост главного тренера, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

Генеральный директор каталонцев Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль встретились в Катаре с Хави, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

  • Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год.
  • 39-летний тренер возглавляет «Аль-Садд» с июля 2019 года.

«Барселона» набрала 40 очков в первом круге Примеры. Это худший результат за 12 лет

Гвардиола: «Рано или поздно Хави возглавит «Барселону». Он уже был тренером, когда играл»

Источник: Mundo Deportivo

RAC1 – главная радиостанция Каталонии. Аудитория в твиттере – более 270 тысяч подписчиков.

Испания. Примера Барселона Аль-Садд Абидаль Эрик Хави
Комментарии (5)
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levon_man
1578672242
Гвардиола тоже как тренер дебютировал в Барсе.
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mihail200606
1578682697
Пепа надо.. ЛЧ давно не брали уже
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zigbert
1578926328
Авторитет в Барсе у него огромный. Может и получится.
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