RAC1: руководство «Барсы» встретилось с Хави. Тренер «Аль-Садда» – кандидат на место Вальверде

Руководство «Барселоны» рассматривают вариант с назначением Хави, возглавляющего «Аль-Садд», на пост главного тренера, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

Генеральный директор каталонцев Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль встретились в Катаре с Хави, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год.

39-летний тренер возглавляет «Аль-Садд» с июля 2019 года.

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