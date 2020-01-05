«Барселона» набрала 40 очков в первом круге Примеры. Это худший результат за 12 лет

«Барселона» завершила первый круг Примеры на первом месте в турнирной таблице, опережая «Реал» по дополнительным показателям.

В 19 турах чемпионата Испании каталонцы набрали 40 очков, одержав 12 побед, четырежды сыграв вничью и потерпев три поражения.

Как сообщает Mundo Deportivo, 40 баллов по итогам первого круга Примеры – худший результат «Барсы» за последние 12 лет.

В сезоне-2007/08 команда под руководством Франка Райкарда так же заработала 40 очков в первой половине чемпионата, а финишировала с 67 баллами на третьем месте после «Вильярреала» (77) и «Реала» (85).

«Барселона» выиграла первый круг Примеры. В 65% таких случаев каталонцы брали титул