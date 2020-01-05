Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» набрала 40 очков в первом круге Примеры. Это худший результат за 12 лет

«Барселона» набрала 40 очков в первом круге Примеры. Это худший результат за 12 лет

5 января 2020, 13:58

«Барселона» завершила первый круг Примеры на первом месте в турнирной таблице, опережая «Реал» по дополнительным показателям.

В 19 турах чемпионата Испании каталонцы набрали 40 очков, одержав 12 побед, четырежды сыграв вничью и потерпев три поражения.

Как сообщает Mundo Deportivo, 40 баллов по итогам первого круга Примеры – худший результат «Барсы» за последние 12 лет.

В сезоне-2007/08 команда под руководством Франка Райкарда так же заработала 40 очков в первой половине чемпионата, а финишировала с 67 баллами на третьем месте после «Вильярреала» (77) и «Реала» (85).

«Барселона» выиграла первый круг Примеры. В 65% таких случаев каталонцы брали титул

Источник: Mundo Deportivo
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+