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    «Барселона» набрала 40 очков в первом круге Примеры. Это худший результат за 12 лет

    «Барселона» завершила первый круг Примеры на первом месте в турнирной таблице, опережая «Реал» по дополнительным показателям.

    В 19 турах чемпионата Испании каталонцы набрали 40 очков, одержав 12 побед, четырежды сыграв вничью и потерпев три поражения.

    Как сообщает Mundo Deportivo, 40 баллов по итогам первого круга Примеры – худший результат «Барсы» за последние 12 лет.

    В сезоне-2007/08 команда под руководством Франка Райкарда так же заработала 40 очков в первой половине чемпионата, а финишировала с 67 баллами на третьем месте после «Вильярреала» (77) и «Реала» (85).

    «Барселона» выиграла первый круг Примеры. В 65% таких случаев каталонцы брали титул

    Источник: Mundo Deportivo

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