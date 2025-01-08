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    Утвержден первый соперник сборной России в 2025 году

    Стало известно, с кем сыграет сборная России в наступившем году.

    Соперником команды Валерия Карпина будет сборная Беларуси.

    Товарищеский матч анонсировал председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев.

    «Такая договоренность есть, она подтверждена обоюдно. Планируется сыграть в Белоруссии, в Минске, на новом национальном стадионе.

    Игра должна пройти, как обычно бывает, во время международной европейской паузы», – сказал Шерстнев.

    • Россияне и белорусы играли друг с другом 7 июня 2024 года.
    • Тогда Россия разгромила соперника со счетом 4:0.

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    Источник: ТАСС

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