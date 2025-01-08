Утвержден первый соперник сборной России в 2025 году

Стало известно, с кем сыграет сборная России в наступившем году.

Соперником команды Валерия Карпина будет сборная Беларуси.

Товарищеский матч анонсировал председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев.

«Такая договоренность есть, она подтверждена обоюдно. Планируется сыграть в Белоруссии, в Минске, на новом национальном стадионе.

Игра должна пройти, как обычно бывает, во время международной европейской паузы», – сказал Шерстнев.