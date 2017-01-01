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    «Барселона» выиграла первый круг Примеры. В 65% таких случаев каталонцы брали титул

    В чемпионате Испании завершился первый круг. «Барселона» его выиграла, но занимает первое место лишь благодаря дополнительным показателям – у мадридского «Реала» такое же количество очков (40).

    Это 23-я победа «Барселоны» по итогам первого круга. В 15 случаях (65 процентов) каталонцы после нее брали титул.

    • «Барселона» выиграла два последних чемпионата (оба – под руководством Эрнесто Вальверде).
    • Команда отправилась на Суперкубок Испании в Саудовскую Аравию, где в полуфинале сыграет с «Атлетико».
    • Ближайший матч Примеры «Барселона» проведет 19 января – против «Гранады».

    Источник: Бомбардир.ру

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