«Барселона» выиграла первый круг Примеры. В 65% таких случаев каталонцы брали титул

В чемпионате Испании завершился первый круг. «Барселона» его выиграла, но занимает первое место лишь благодаря дополнительным показателям – у мадридского «Реала» такое же количество очков (40).
Это 23-я победа «Барселоны» по итогам первого круга. В 15 случаях (65 процентов) каталонцы после нее брали титул.
- «Барселона» выиграла два последних чемпионата (оба – под руководством Эрнесто Вальверде).
- Команда отправилась на Суперкубок Испании в Саудовскую Аравию, где в полуфинале сыграет с «Атлетико».
- Ближайший матч Примеры «Барселона» проведет 19 января – против «Гранады».
Источник: Бомбардир.ру