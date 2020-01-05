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  • «Барселона» выиграла первый круг Примеры. В 65% таких случаев каталонцы брали титул

«Барселона» выиграла первый круг Примеры. В 65% таких случаев каталонцы брали титул

5 января 2020, 01:59

В чемпионате Испании завершился первый круг. «Барселона» его выиграла, но занимает первое место лишь благодаря дополнительным показателям – у мадридского «Реала» такое же количество очков (40).

Это 23-я победа «Барселоны» по итогам первого круга. В 15 случаях (65 процентов) каталонцы после нее брали титул.

  • «Барселона» выиграла два последних чемпионата (оба – под руководством Эрнесто Вальверде).
  • Команда отправилась на Суперкубок Испании в Саудовскую Аравию, где в полуфинале сыграет с «Атлетико».
  • Ближайший матч Примеры «Барселона» проведет 19 января – против «Гранады».

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона
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