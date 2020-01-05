«Барселона» выиграла первый круг Примеры. В 65% таких случаев каталонцы брали титул

В чемпионате Испании завершился первый круг. «Барселона» его выиграла, но занимает первое место лишь благодаря дополнительным показателям – у мадридского «Реала» такое же количество очков (40).

Это 23-я победа «Барселоны» по итогам первого круга. В 15 случаях (65 процентов) каталонцы после нее брали титул.