Агент Барбоза оценил перспективы Промеса в случае возвращения в «Спартак»

Футбольный агент Паулу Барбоза порассуждал о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

«Возвращение Промеса – дело в первую очередь руководства «Спартака» и нового спортивного директора. На самом деле, это сложный вопрос, потому что команда уже перестроилась, пришли новые игроки, другие футболисты взяли на себя роль лидеров.

Будет ли Промес лучшим игроком «Спартака», если вернется в команду? Я думаю, что нет. Сейчас не будет – Барко, Угальде могут быть сильнее. Тем более Промес долго не тренировался и не играл на высоком уровне», – сказал Барбоза.