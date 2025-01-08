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    • Агент Барбоза оценил перспективы Промеса в случае возвращения в «Спартак»

    Агент Барбоза оценил перспективы Промеса в случае возвращения в «Спартак»

    Футбольный агент Паулу Барбоза порассуждал о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

    «Возвращение Промеса – дело в первую очередь руководства «Спартака» и нового спортивного директора. На самом деле, это сложный вопрос, потому что команда уже перестроилась, пришли новые игроки, другие футболисты взяли на себя роль лидеров.

    Будет ли Промес лучшим игроком «Спартака», если вернется в команду? Я думаю, что нет. Сейчас не будет – Барко, Угальде могут быть сильнее. Тем более Промес долго не тренировался и не играл на высоком уровне», – сказал Барбоза.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:39
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    Комментарии (1)
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    rash1959
    1736343426
    Промес Угальде не конкурент, абсолютно разное место в поле. Барко слева, а Промес справа может. Там ему конкурент Бонгонда. И эту задачу решать Станку, его слово последнее и верное.
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