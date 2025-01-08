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    • Роналду может решиться на скандальный переход ради последнего матча против Месси

    Роналду может решиться на скандальный переход ради последнего матча против Месси

    Криштиану Роналду рассматривает вариант с уходом из «Аль-Насра» по окончании сезона-2024/25.

    Нападающий может решиться на скандальный переход в «Аль-Хиляль», который тоже базируется в Эр-Рияде.

    Это позволило бы 39-летнему португальцу принять участие в клубном чемпионате мира 2025 года.

    На этом турнире Роналду мог бы сыграть с «Реалом» на групповом этапе и против «Интера Майами» с Лионелем Месси в составе на стадии плей-офф.

    При этом пока неизвестно, заинтересован ли «Аль-Хиляль» в подписании форварда на правах свободного агента.

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    Источник: Talksport

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    Комментарии (4)
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    FRZZ
    1736340663
    Роналду не решится на такую ерунду.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1736342357
    Побоится Криш, так как его Луис El Pistolero точно укусит ))
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    JIEGEHDA
    1736342593
    Может решится . Но пока не известно. Прикиньте . У кого то хотелка как в игре поменять клуб игроку чтобы пару матчей в сезоне сыграть . Такие наивные .
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    FCSpartakM
    1736344099
    фантазии наркоманов
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