Роналду может решиться на скандальный переход ради последнего матча против Месси

Криштиану Роналду рассматривает вариант с уходом из «Аль-Насра» по окончании сезона-2024/25.

Нападающий может решиться на скандальный переход в «Аль-Хиляль», который тоже базируется в Эр-Рияде.

Это позволило бы 39-летнему португальцу принять участие в клубном чемпионате мира 2025 года.

На этом турнире Роналду мог бы сыграть с «Реалом» на групповом этапе и против «Интера Майами» с Лионелем Месси в составе на стадии плей-офф.

При этом пока неизвестно, заинтересован ли «Аль-Хиляль» в подписании форварда на правах свободного агента.