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    Анчелотти отреагировал на дисквалификацию Винисиуса

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о наказании для Винисиуса Жуниора.

    «Мы все слышали, что происходит на поле. Я продолжаю говорить, что быть Винисиусом трудно. Наказание неправильно.

    Когда вы говорите о провокациях Винисиуса, то переводите внимание с оскорблений, которые он получает», – заявил Анчелотти.

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    Источник: AS

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    Комментарии (2)
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    JIEGEHDA
    1736354147
    Анчи взрослый уже . Опытный . А в такие отмазки начинает думать что люди верят . Что за бред? Его оскорбляют и он обижается? Помимо Вини у Реала 80% чернокожих . Почему никого больше не трогают? Почему? Когда оскорбляли Ямаля и Рафинью на Бернабеу им что он позволил бы надавать лещей игрокам Реала? Или может сразу себе? Мол их оскорбили теперь всё им можно? С момента начала матча Вини обсирал судью . Тот терпел. Не знаю почему. Сразу надо давать раз за разом жёлтые пока не побелеет . Очкуют из-за расизма . Хотя на повторах чётко видно по губам как он в сторону судьи говорит " Пута". Прости. Утка . Перевод ))
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    bset
    1736354473
    Спровоцировали оскорблением - ответь также. Если на оскорбление идет в ход физическая сила, то все справедливо. А если он в 24 года свои так легко ведется на провокации, то пусть не в топ-клубе играет, а в библиотеке работает, раз он такой неженка.
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