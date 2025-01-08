Анчелотти отреагировал на дисквалификацию Винисиуса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о наказании для Винисиуса Жуниора.

Бразильца дисквалифицировали на 2 матча Примеры.

Его удалили на 79-й минуте игры с «Валенсией» за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

В «Реале» считают, что Винисиуса спровоцировали на агрессивное поведение.

«Мы все слышали, что происходит на поле. Я продолжаю говорить, что быть Винисиусом трудно. Наказание неправильно.

Когда вы говорите о провокациях Винисиуса, то переводите внимание с оскорблений, которые он получает», – заявил Анчелотти.