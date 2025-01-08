Семин выбрал четырех российских футболистов с самой успешной карьерой в Европе

Юрий Семин назвал игроков из России, которые добились наибольшего успеха на международном уровне.
«Лучший российский футболист, игравший за рубежом? Таких было много. Назову Канчельскиса, Мостового, Карпина и Онопко. Они все очень сильно играли.
Нынешнее поколение пока не может сравниться с ними. Им не хватает мастерства. Чего еще может не хватать?» – сказал Семин.
- Андрей Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс» и «Саутгемптон».
- Александр Мостовой поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
- Валерий Карпин представлял «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию».
- Виктор Онопко был игроком «Реал Овьедо» и «Райо Вальекано».