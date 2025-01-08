Семин выбрал четырех российских футболистов с самой успешной карьерой в Европе

Юрий Семин назвал игроков из России, которые добились наибольшего успеха на международном уровне.

«Лучший российский футболист, игравший за рубежом? Таких было много. Назову Канчельскиса, Мостового, Карпина и Онопко. Они все очень сильно играли.

Нынешнее поколение пока не может сравниться с ними. Им не хватает мастерства. Чего еще может не хватать?» – сказал Семин.