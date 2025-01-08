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    • Семин выбрал четырех российских футболистов с самой успешной карьерой в Европе

    Семин выбрал четырех российских футболистов с самой успешной карьерой в Европе

    Юрий Семин назвал игроков из России, которые добились наибольшего успеха на международном уровне.

    «Лучший российский футболист, игравший за рубежом? Таких было много. Назову Канчельскиса, Мостового, Карпина и Онопко. Они все очень сильно играли.

    Нынешнее поколение пока не может сравниться с ними. Им не хватает мастерства. Чего еще может не хватать?» – сказал Семин.

    • Андрей Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс» и «Саутгемптон».
    • Александр Мостовой поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
    • Валерий Карпин представлял «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию».
    • Виктор Онопко был игроком «Реал Овьедо» и «Райо Вальекано».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1736341905
    ...фух, аж от сердца отлегло, Мостовой в списке!)...
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    erybov1965
    1736342653
    Ну а где Аленичев - кубок УЕФА,лига чемпионов,не считая трофеи с Бенфикой в Португалии.У Мостового трофеев гораздо меньше,а у Карпина и Онопко их вообще в Европе не было.
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    slavа0508
    1736346306
    Ну вообще то . Аленичев обладатель кубка ЛЧ и кубка УЕФА ...
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