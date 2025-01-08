Дьяков определил четырех футболистов, от которых «Спартак» должен избавиться

Экс-защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков назвал игроков, которые не нужны московскому клубу.
«Я думаю, что это Абена, возможно, Николсон, Мангаш и Виллиан Жозе. Эти четыре футболиста, которые, скорее всего и покинут клуб. Они сидят и почти не играют, зато получают хорошую зарплату.
Поэтому миссия нового спортивного директора их трудоустроить, продать или отдать в аренду, и на их место нужно кого-то заводить», – сказал Дьяков.
- Миенти Абена – центральный защитник. В этом сезоне он поучаствовал в 10 матчах «Спартака».
- Рикарду Мангаш – левый защитник. Присоединился к клубу в сентябре, сыграл 13 матчей и забил 1 гол.
- Шамар Николсон – нападающий. В этом сезоне отличился 4 голами и 2 ассистами в 14 играх.
- Виллиан Жозе – нападающий. Его купили летом за 2 млн евро. Статистика бразильца: 13 матчей, 1 гол.