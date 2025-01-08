Дьяков определил четырех футболистов, от которых «Спартак» должен избавиться

Экс-защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков назвал игроков, которые не нужны московскому клубу.

«Я думаю, что это Абена, возможно, Николсон, Мангаш и Виллиан Жозе. Эти четыре футболиста, которые, скорее всего и покинут клуб. Они сидят и почти не играют, зато получают хорошую зарплату.

Поэтому миссия нового спортивного директора их трудоустроить, продать или отдать в аренду, и на их место нужно кого-то заводить», – сказал Дьяков.