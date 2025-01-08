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    • Дьяков определил четырех футболистов, от которых «Спартак» должен избавиться

    Дьяков определил четырех футболистов, от которых «Спартак» должен избавиться

    Экс-защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков назвал игроков, которые не нужны московскому клубу.

    «Я думаю, что это Абена, возможно, Николсон, Мангаш и Виллиан Жозе. Эти четыре футболиста, которые, скорее всего и покинут клуб. Они сидят и почти не играют, зато получают хорошую зарплату.

    Поэтому миссия нового спортивного директора их трудоустроить, продать или отдать в аренду, и на их место нужно кого-то заводить», – сказал Дьяков.

    • Миенти Абена – центральный защитник. В этом сезоне он поучаствовал в 10 матчах «Спартака».
    • Рикарду Мангаш – левый защитник. Присоединился к клубу в сентябре, сыграл 13 матчей и забил 1 гол.
    • Шамар Николсон – нападающий. В этом сезоне отличился 4 голами и 2 ассистами в 14 играх.
    • Виллиан Жозе – нападающий. Его купили летом за 2 млн евро. Статистика бразильца: 13 матчей, 1 гол.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии (14)
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    oyabun
    1736339598
    Мангаш -виден потенциал. Мне кажется он ещё себя проявит с положительной стороны. Не спешил бы от него избавляться.
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    ScarlettOgusania
    1736339737
    у этого днища Дьякова какая-то избирательная логика: не назвал ни одного российского игрока, которые не нужны клубу)) Хлус, Зина и Игнатов тоже не играют и получают зп, от них в первую очередь надо избавляться, "пригрелись" на лавке Спартака, только место занимают
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    ...уефан
    1736341794
    ...и это ещё "Начальники транспортных цехов" не подключались к теме - "кого на вход, кого на выход" из команды...
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    Вальдемар Запашный
    1736342236
    Ни одного не угадал звезда Спартака-2 Виталий Дьяков!!!
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    Челнинец
    1736343467
    К этим 4 можно легко добавить, Денисова, Хлусевича, Литвинова.
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    FCSpartakM
    1736344052
    Абена не уйдет потому что какой смысл? Да и какая у него ЗП большая? Да и с потолком зарплат ни у кого нет прям громадных цифр, 2+ получают единицы. Николсона никуда не скинут Мангаш постоянно выходит хоть куда, значит Станкович его видит в определенной роли Жозе уже , скорее всего в Бразилии. Ну и в первую очередь нужно найти место для Зины, Игнатова и Хлуса.
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    subbotaspartak
    1736345474
    Уже дьяки Спартак распродают...
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    NewLife
    1736346327
    Но только после Дьякова)
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