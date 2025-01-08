Экс-тренер «Зенита» отреагировал на нежелание Вендела возвращаться из Бразилии: «Мне его позиция понятна»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил ситуацию с Венделом.
Сообщалось, что полузащитник не хочет возвращаться в Петербург из отпуска в Бразилии.
«Мне его позиция понятна. Он похож на сытого кота, у которого уже всe есть в России? Да, ему не хочется возвращаться в Россию, потому что сейчас Россию никто не любит в Европе. Такая ситуация просто.
Может ли «Зенит» в связи с этим предложить ему контракт на повышенных условиях или еще какие-то бонусы? Да, может, но Россия не играет в еврокубках, российские клубы не играют там, никто не знает, какой футбол сейчас там, потому что на телевидении ничего не показывают.
Проблема ли для бразильцев климат в России? Ну да. Сейчас время для того, чтобы давать время молодым русским ребятам», – сказал Петржела.
- В активе Вендела 2 гола и 11 ассистов в 19 матчах этого сезона.
- Футболист «Зенита» стоит 20 миллионов евро – дороже всех в РПЛ.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Ботафого» и «Палмейраса».