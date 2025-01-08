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    • Экс-тренер «Зенита» отреагировал на нежелание Вендела возвращаться из Бразилии: «Мне его позиция понятна»

    Экс-тренер «Зенита» отреагировал на нежелание Вендела возвращаться из Бразилии: «Мне его позиция понятна»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил ситуацию с Венделом.

    Сообщалось, что полузащитник не хочет возвращаться в Петербург из отпуска в Бразилии.

    «Мне его позиция понятна. Он похож на сытого кота, у которого уже всe есть в России? Да, ему не хочется возвращаться в Россию, потому что сейчас Россию никто не любит в Европе. Такая ситуация просто.

    Может ли «Зенит» в связи с этим предложить ему контракт на повышенных условиях или еще какие-то бонусы? Да, может, но Россия не играет в еврокубках, российские клубы не играют там, никто не знает, какой футбол сейчас там, потому что на телевидении ничего не показывают.

    Проблема ли для бразильцев климат в России? Ну да. Сейчас время для того, чтобы давать время молодым русским ребятам», – сказал Петржела.

    • В активе Вендела 2 гола и 11 ассистов в 19 матчах этого сезона.
    • Футболист «Зенита» стоит 20 миллионов евро – дороже всех в РПЛ.
    • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Ботафого» и «Палмейраса».

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    Источник: «Все про спорт»

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии (5)
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    Мордаванин
    1736351083
    обиженнная псина недождавшаяся нормальной еды тявкает еслибы не пан щабы володька бырый до сихпор в европе гремел а не на рыбалке смормышками)
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    sochi-2013
    1736352312
    Сейчас время для того, чтобы давать время молодым русским ребятам», – сказал Петржела. Золотые слова!
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    Куарежма 31ру
    1736352795
    та продайте ужу его куда нибудь, каждое окно такое повторяется, не хочет он играть! не хочет! уйдет бесплатно
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    Foxitkuban
    1736354547
    Все по делу сказал.
    Ответить
    Тинез Розоп
    1736356064
    Сильно видать огорчили пана…
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