Экс-тренер «Зенита» отреагировал на нежелание Вендела возвращаться из Бразилии: «Мне его позиция понятна»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил ситуацию с Венделом.

Сообщалось, что полузащитник не хочет возвращаться в Петербург из отпуска в Бразилии.

«Мне его позиция понятна. Он похож на сытого кота, у которого уже всe есть в России? Да, ему не хочется возвращаться в Россию, потому что сейчас Россию никто не любит в Европе. Такая ситуация просто.

Может ли «Зенит» в связи с этим предложить ему контракт на повышенных условиях или еще какие-то бонусы? Да, может, но Россия не играет в еврокубках, российские клубы не играют там, никто не знает, какой футбол сейчас там, потому что на телевидении ничего не показывают.

Проблема ли для бразильцев климат в России? Ну да. Сейчас время для того, чтобы давать время молодым русским ребятам», – сказал Петржела.