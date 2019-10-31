Гвардиола: «Рано или поздно Хави возглавит «Барселону». Он уже был тренером, когда играл»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о бывшем полузащитнике «Барселоны» Хави, который тренирует «Аль-Садд».

«Хави уже был тренером, когда играл. Когда он смотрел футбол, его глаза сверкали. Он точно будет тренером. Есть люди, которые играют, и вы бы никогда не сказали, что они станут тренерами. Это не тот вариант.

Хави может быть менеджером где угодно, не только в «Барселоне». Вы должны дать ему время. Рано или поздно он возглавит «Барселону». Он еще молод, он знает футбол, смотрит его, у него есть страсть, самоотдача. Было бы здорово увидеть, как он тренирует «Барсу». Вдобавок ко всему, ему нравится процесс управления, он сосредотачивается на всем», – сказал Гвардиола.