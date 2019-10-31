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    Гвардиола: «Рано или поздно Хави возглавит «Барселону». Он уже был тренером, когда играл»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о бывшем полузащитнике «Барселоны» Хави, который тренирует «Аль-Садд».

    «Хави уже был тренером, когда играл. Когда он смотрел футбол, его глаза сверкали. Он точно будет тренером. Есть люди, которые играют, и вы бы никогда не сказали, что они станут тренерами. Это не тот вариант.

    Хави может быть менеджером где угодно, не только в «Барселоне». Вы должны дать ему время. Рано или поздно он возглавит «Барселону». Он еще молод, он знает футбол, смотрит его, у него есть страсть, самоотдача. Было бы здорово увидеть, как он тренирует «Барсу». Вдобавок ко всему, ему нравится процесс управления, он сосредотачивается на всем», – сказал Гвардиола.

    • Хави – воспитанник «Барселоны».
    • Хавбек играл в «Барсе» под руководством Гвардиолы с 2008-го по 2012 год.
    • После завершения своей профессиональной карьеры Хави стал главным тренером катарского клуба «Аль-Садд».

    Источник: AS

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    31.10.2019 16:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8615

      Cules2013 4 часа назад

      успехов обоим

      0
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      Рейтинг: +540

      playsh 6 часов назад

      Хави,Иньеста,Пуйоль игроки от бога. И если они станут тренерами не хуже,то я обееми руками.

      2
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      ...
      Рейтинг: +540

      playsh > playsh 6 часов назад

      Извините,обеими руками.

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