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  • Гвардиола: «Рано или поздно Хави возглавит «Барселону». Он уже был тренером, когда играл»

Гвардиола: «Рано или поздно Хави возглавит «Барселону». Он уже был тренером, когда играл»

31 октября 2019, 16:54
3

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о бывшем полузащитнике «Барселоны» Хави, который тренирует «Аль-Садд».

«Хави уже был тренером, когда играл. Когда он смотрел футбол, его глаза сверкали. Он точно будет тренером. Есть люди, которые играют, и вы бы никогда не сказали, что они станут тренерами. Это не тот вариант.

Хави может быть менеджером где угодно, не только в «Барселоне». Вы должны дать ему время. Рано или поздно он возглавит «Барселону». Он еще молод, он знает футбол, смотрит его, у него есть страсть, самоотдача. Было бы здорово увидеть, как он тренирует «Барсу». Вдобавок ко всему, ему нравится процесс управления, он сосредотачивается на всем», – сказал Гвардиола.

  • Хави – воспитанник «Барселоны».
  • Хавбек играл в «Барсе» под руководством Гвардиолы с 2008-го по 2012 год.
  • После завершения своей профессиональной карьеры Хави стал главным тренером катарского клуба «Аль-Садд».

Источник: AS
Испания. Примера Аль-Садд Барселона Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Хави
Комментарии (3)
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Plyash
1572539305
Хави,Иньеста,Пуйоль игроки от бога. И если они станут тренерами не хуже,то я обееми руками.
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Cules2013
1572547385
успехов обоим
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