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    Абидаль: «У «Барселоны» не было предварительного соглашения с Гризманном»

    Технический секретарь «Барселоны» Эрик Абидаль отверг обвинения «Атлетико» в том, что каталонский клуб еще весной договорился с нападающим Антуаном Гризманном о летнем трансфере.

    «Атлетико» защищает свои интересы, мы же будем защищать свои. У нас не было никакого предварительного соглашения с Гризманном. «Барселона» связалась с окружением и адвокатом игрока только после того, как он объявил о планах сменить клуб.

    Президент Бартомеу связался с «Атлетико», чтобы узнать об условиях трансфера. Он четко дал понять – если не будет переговоров, «Барселона» заплатит отступные в размере 120 миллионов евро», – сказал Абидаль.

    • «Барса» объявила о переходе Гризманна из «Атлетико» 12 июля.
    • Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.
    • Мадридцы намерены отсудить еще 80 миллионов, поскольку считают, что каталонский клуб договорился с футболистом до 1 июля.

    Источник: Marca

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