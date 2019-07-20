Абидаль: «У «Барселоны» не было предварительного соглашения с Гризманном»

Технический секретарь «Барселоны» Эрик Абидаль отверг обвинения «Атлетико» в том, что каталонский клуб еще весной договорился с нападающим Антуаном Гризманном о летнем трансфере.

«Атлетико» защищает свои интересы, мы же будем защищать свои. У нас не было никакого предварительного соглашения с Гризманном. «Барселона» связалась с окружением и адвокатом игрока только после того, как он объявил о планах сменить клуб.

Президент Бартомеу связался с «Атлетико», чтобы узнать об условиях трансфера. Он четко дал понять – если не будет переговоров, «Барселона» заплатит отступные в размере 120 миллионов евро», – сказал Абидаль.