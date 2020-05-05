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    Селюк: «Абидаль приезжал в Москву, но не смотреть Алексея Миранчука»

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал высказывание бывший спортивного директора «Динамо» Романа Орещука о визитах спортивного директора «Барселоны» Эрика Абидаля в Москву

    «Орещук, к сожалению, не в курсе, зачем Абидаль приезжал в Москву. Точно не смотреть Миранчука, а потому, что «Локомотив» вышел на «Барселону» с предложением о сотрудничестве в некоторых направлениях. «Барселона» молодцы, они все делают за деньги. А «Локомотив», к сожалению, за все платит», – сказал Селюк.

    Источник: Sport24

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    05.05.2020 17:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 6 мая 2020, 03:03

      Наверно посмотреть на твоих папуасов

      0
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      Рейтинг: +24

      daler_FCB 5 мая 2020, 19:29

      У Миранчука хорошее положение в своем нынешнем клубе... Барсе он не нужен, зачем ему скамейка в Барсе?!

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 мая 2020, 18:35

      Локо платит, потому что сам вышел с предложением о сотрудничестве, а не наоборот. А Селюк ищет любой повод, чтобы унизить российский футбол.

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