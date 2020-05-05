Селюк: «Абидаль приезжал в Москву, но не смотреть Алексея Миранчука»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал высказывание бывший спортивного директора «Динамо» Романа Орещука о визитах спортивного директора «Барселоны» Эрика Абидаля в Москву

«Орещук, к сожалению, не в курсе, зачем Абидаль приезжал в Москву. Точно не смотреть Миранчука, а потому, что «Локомотив» вышел на «Барселону» с предложением о сотрудничестве в некоторых направлениях. «Барселона» молодцы, они все делают за деньги. А «Локомотив», к сожалению, за все платит», – сказал Селюк.