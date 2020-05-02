«Локомотив» после карантина будет вести переговоры с Миранчуками и Жемалетдиновым о продлении контрактов

Руководство «Локомотива» планирует продлить контракты с полузащитниками Алексеем, Антоном Миранчуками и Рифатом Жемалетдиновым. Переговоры начнутся после карантина.

«Всех волнует судьба братьев Миранчуков. У них, как и у Рифата Жемалетдинова, контракты до 2021 года. Со всеми тремя «Локомотив» планирует начать переговоры по завершении карантина», – информирует инсайдер Нобель Арустамян.