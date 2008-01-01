«Локомотив» после карантина будет вести переговоры с Миранчуками и Жемалетдиновым о продлении контрактов

Братья это хорошо, а Рифат, до Рубина и после, как совершенно разные игроки...
Руководство «Локомотива» планирует продлить контракты с полузащитниками Алексеем, Антоном Миранчуками и Рифатом Жемалетдиновым. Переговоры начнутся после карантина.
«Всех волнует судьба братьев Миранчуков. У них, как и у Рифата Жемалетдинова, контракты до 2021 года. Со всеми тремя «Локомотив» планирует начать переговоры по завершении карантина», – информирует инсайдер Нобель Арустамян.
- Алексеем Миранчуком интересуется «Милан».
- Хавбек стоит на рынке 18 миллионов евро.
- «Локомотив» в РПЛ идет вторым.