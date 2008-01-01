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    «Локомотив» после карантина будет вести переговоры с Миранчуками и Жемалетдиновым о продлении контрактов

    Руководство «Локомотива» планирует продлить контракты с полузащитниками Алексеем, Антоном Миранчуками и Рифатом Жемалетдиновым. Переговоры начнутся после карантина.

    «Всех волнует судьба братьев Миранчуков. У них, как и у Рифата Жемалетдинова, контракты до 2021 года. Со всеми тремя «Локомотив» планирует начать переговоры по завершении карантина», – информирует инсайдер Нобель Арустамян.

    • Алексеем Миранчуком интересуется «Милан».
    • Хавбек стоит на рынке 18 миллионов евро.
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 20:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9073

      parevg 1 минуту назад

      Братья это хорошо, а Рифат, до Рубина и после, как совершенно разные игроки...

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