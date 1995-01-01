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    Арустамян: «Интерес «Милана» к Миранчуку точно остается»

    «Милан», несмотря на неудачную попытку заполучить полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука зимой, по-прежнему заинтересован в игроке. Такую информацию сообщил журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

    «Самое реальное предложение по Миранчуку было от «Милана» зимой. Это было предложение с деньгами, со всеми делами и так далее. Сейчас интерес «Милана» к Миранчуку точно остается», – сказал инсайдер.

    • «Локомотив» не устроила сумма, предложенная «Миланом» за Миранчука.
    • Хавбек стоит на рынке 18 миллионов евро.
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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