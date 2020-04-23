Арустамян: «Интерес «Милана» к Миранчуку точно остается»

«Милан», несмотря на неудачную попытку заполучить полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука зимой, по-прежнему заинтересован в игроке. Такую информацию сообщил журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Самое реальное предложение по Миранчуку было от «Милана» зимой. Это было предложение с деньгами, со всеми делами и так далее. Сейчас интерес «Милана» к Миранчуку точно остается», – сказал инсайдер.