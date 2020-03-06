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  • Кикнадзе: «Сумма, за которую «Милан» хотел арендовать Миранчука, интереса не представляла»

Кикнадзе: «Сумма, за которую «Милан» хотел арендовать Миранчука, интереса не представляла»

6 марта 2020, 10:34
10

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему не состоялся трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Милан».

– Алексей Миранчук и «Милан» – какова ситуация?

– Предложение было, но переданное не напрямую от клуба. Представители игрока нам озвучивали цифры, но я не буду их называть. Они предлагали схему с арендой и опцией выкупа.

В ситуации, в которой клуб бьется за право выйти в Лигу чемпионов, которая нам по прошлому году принесла порядка 25 миллионов евро (при том, что мы набрали всего три очка) и та сумма, за которую у нас предлагали арендовать лучшего игрока, никакого интереса для клуба не представляет. Это я объяснил футболисту – мы сидели и разговаривали.

Естественно, у него есть амбиции заиграть в большой лиге. И по своим качествам Алексей заслуживает этого. У нас идут постоянные контакты не только с «Миланом», но и другими итальянскими, испанскими, немецкими клубами, а во что это выльется, не знаю. Посмотрим.

– Писали, что чуть ли ни Семин заблокировал этот трансфер. Это правда?

– Вы читаете слишком много в интернете.

– Семин какую позицию занял по этому поводу?

– Конечно, был против, и я могу его понять. Как главный тренер команды может радоваться тому, что гипотетически один из лучших в составе способен уйти? Я принимаю эту позицию, но кроме позиции главного тренера, есть еще мнение игрока и клуба. Если клуб не начнет продавать футболистов и не сделает это дополнительным источником дохода, то «Локо» ждут сложные времена в экономическом плане.

И требования о покупке нападающего или каких-то футболистов некорректны. Чтобы покупать, надо иметь в кармане деньги. А ситуация такова, что продолжаем оставаться в красных цифрах.

Да, мы переломили негативную тенденцию – считаю, что в этом году кредит, который будем брать, станет меньше прошлогоднего. Но все равно до полного спокойствия еще далеко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Милан Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (10)
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Garrincha58
1583480673
что я не видел Миранчук играл с Зенитом или его не было,вот Сёмин был его все видели даже судья
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Давид59
1583480685
Заинтересовать российского футболиста в Европе деньгами вещь безнадёжная. В РПЛ за российский паспорт, да ещё и сборнику платят такие бабки, что игрока может заинтересовать разве что престижный чемпионат. Всё это отрыжка лимита
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кошмарик
1583482322
А шо? Протирать лавку в милане стоит недорого..
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vmonomah17
1583483345
Ту цену, которую хотят наши клубы за российских игроков, может заплатить только Газпром. РПЛ слабая лига, и только ЛЧ и международные чемпионаты могут прорекламировать игрока. Тот же Миранчук или Чалов, их цена не больше 5-10 млн. евро, т.к. велик риск, что они там те заиграют, а попросятся домой в теплое лимитное место. Тех же Шкртела и Видича топ клубы забирали из-за их выступлений за сборную, а не за клубы.
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Etiainen
1583485660
Какой же Кикнадзе дебил... За что нам это...
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dimag
1583486353
Особенно порадовала сноска внизу - "Хавбек стоит на рынке 18 миллионов евро" ) На каком? На Черкизоне?
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Hektor 84
1583514745
Ни куда он не уйдет! Так и стухнет в Локо. В его возрасте давно пора играть в Европе за приличный клуб. Наши футболисты вечно ждут когда их в топ клуб пригласят. В итоге так и играют в рпл до заката. Примеров уйма. А Локо уже давно пора новых миранчуков вырастить.
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КАМПОСТЕР1
1583536399
Если не уйдёт, боюсь пропадёт в нашем чемпионате ещё один талант, но вот Милан сейчас не та команда в которую стоит уходить
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