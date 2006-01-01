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    Кикнадзе: «Сумма, за которую «Милан» хотел арендовать Миранчука, интереса не представляла»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему не состоялся трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Милан».

    – Алексей Миранчук и «Милан» – какова ситуация?

    – Предложение было, но переданное не напрямую от клуба. Представители игрока нам озвучивали цифры, но я не буду их называть. Они предлагали схему с арендой и опцией выкупа.

    В ситуации, в которой клуб бьется за право выйти в Лигу чемпионов, которая нам по прошлому году принесла порядка 25 миллионов евро (при том, что мы набрали всего три очка) и та сумма, за которую у нас предлагали арендовать лучшего игрока, никакого интереса для клуба не представляет. Это я объяснил футболисту – мы сидели и разговаривали.

    Естественно, у него есть амбиции заиграть в большой лиге. И по своим качествам Алексей заслуживает этого. У нас идут постоянные контакты не только с «Миланом», но и другими итальянскими, испанскими, немецкими клубами, а во что это выльется, не знаю. Посмотрим.

    – Писали, что чуть ли ни Семин заблокировал этот трансфер. Это правда?

    – Вы читаете слишком много в интернете.

    – Семин какую позицию занял по этому поводу?

    – Конечно, был против, и я могу его понять. Как главный тренер команды может радоваться тому, что гипотетически один из лучших в составе способен уйти? Я принимаю эту позицию, но кроме позиции главного тренера, есть еще мнение игрока и клуба. Если клуб не начнет продавать футболистов и не сделает это дополнительным источником дохода, то «Локо» ждут сложные времена в экономическом плане.

    И требования о покупке нападающего или каких-то футболистов некорректны. Чтобы покупать, надо иметь в кармане деньги. А ситуация такова, что продолжаем оставаться в красных цифрах.

    Да, мы переломили негативную тенденцию – считаю, что в этом году кредит, который будем брать, станет меньше прошлогоднего. Но все равно до полного спокойствия еще далеко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии11
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      Рейтинг: +697

      dimag 12 минут назад

      Особенно порадовала сноска внизу - "Хавбек стоит на рынке 18 миллионов евро" ) На каком? На Черкизоне?

      0
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      Рейтинг: +959

      FENIX-SL 21 минуту назад

      днори
      да вам просто сам интерес милана пусть и не в лучшей своей форме должен льстить
      как можно не отпускать игрока в нормальный футбол
      и держать его для уфы и ахмета

      0
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      Рейтинг: +815

      Etiainen 24 минуты назад

      Какой же Кикнадзе дебил... За что нам это...

      0
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      Рейтинг: +454

      vmonomah17 1 час назад

      Ту цену, которую хотят наши клубы за российских игроков, может заплатить только Газпром. РПЛ слабая лига, и только ЛЧ и международные чемпионаты могут прорекламировать игрока. Тот же Миранчук или Чалов, их цена не больше 5-10 млн. евро, т.к. велик риск, что они там те заиграют, а попросятся домой в теплое лимитное место.
      Тех же Шкртела и Видича топ клубы забирали из-за их выступлений за сборную, а не за клубы.

      2
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      Рейтинг: +1257

      Genz 1 час назад

      Леха получает 3,2 миллиона евро в локомотиве. В других клубах больше 2х не дают. Статистика такая, что 30 процентов времени Леха лечится. Пусть ест в России шоколадные пряники и спешит в Короновирусный Милан

      1
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      Рейтинг: +1974

      кошмарик 1 час назад

      А шо? Протирать лавку в милане стоит недорого..

      0
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      Рейтинг: +2019

      Литейный4 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Проводницы не котируются. Удивительно как умудрились впарить сбитого лётчика Федю. Гыгыгы

      -5
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      Рейтинг: +2205

      Давид59 1 час назад

      Заинтересовать российского футболиста в Европе деньгами вещь безнадёжная. В РПЛ за российский паспорт, да ещё и сборнику платят такие бабки, что игрока может заинтересовать разве что престижный чемпионат. Всё это отрыжка лимита

      3
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      Рейтинг: +10113

      Garrincha58 1 час назад

      что я не видел Миранчук играл с Зенитом или его не было,вот Сёмин был его все видели даже судья

      1
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      Рейтинг: +133

      Файдаэн_Шаз > Garrincha58 1 час назад

      На последней минуте мог решить выходом 1 на 1, тогда бы ты точно заметил.

      1
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      Рейтинг: +778

      LOKOfanatik19 > Файдаэн_Шаз 1 час назад

      Вар бы отменил гол все равно, было вне игры. С приходом ВАР, боковые перестали работать совсем )))

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