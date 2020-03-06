Кикнадзе: «Сумма, за которую «Милан» хотел арендовать Миранчука, интереса не представляла»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему не состоялся трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Милан».

– Алексей Миранчук и «Милан» – какова ситуация?

– Предложение было, но переданное не напрямую от клуба. Представители игрока нам озвучивали цифры, но я не буду их называть. Они предлагали схему с арендой и опцией выкупа.

В ситуации, в которой клуб бьется за право выйти в Лигу чемпионов, которая нам по прошлому году принесла порядка 25 миллионов евро (при том, что мы набрали всего три очка) и та сумма, за которую у нас предлагали арендовать лучшего игрока, никакого интереса для клуба не представляет. Это я объяснил футболисту – мы сидели и разговаривали.

Естественно, у него есть амбиции заиграть в большой лиге. И по своим качествам Алексей заслуживает этого. У нас идут постоянные контакты не только с «Миланом», но и другими итальянскими, испанскими, немецкими клубами, а во что это выльется, не знаю. Посмотрим.

– Писали, что чуть ли ни Семин заблокировал этот трансфер. Это правда?

– Вы читаете слишком много в интернете.

– Семин какую позицию занял по этому поводу?

– Конечно, был против, и я могу его понять. Как главный тренер команды может радоваться тому, что гипотетически один из лучших в составе способен уйти? Я принимаю эту позицию, но кроме позиции главного тренера, есть еще мнение игрока и клуба. Если клуб не начнет продавать футболистов и не сделает это дополнительным источником дохода, то «Локо» ждут сложные времена в экономическом плане.

И требования о покупке нападающего или каких-то футболистов некорректны. Чтобы покупать, надо иметь в кармане деньги. А ситуация такова, что продолжаем оставаться в красных цифрах.

Да, мы переломили негативную тенденцию – считаю, что в этом году кредит, который будем брать, станет меньше прошлогоднего. Но все равно до полного спокойствия еще далеко.