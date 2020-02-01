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  • «Бизнес Online»: Семин не отпустил Алексея Миранчука в «Милан» из-за ухода Смолова

«Бизнес Online»: Семин не отпустил Алексея Миранчука в «Милан» из-за ухода Смолова

1 февраля 2020, 19:00
15

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук мог перейти этой зимой в «Милан».

Как сообщает «Бизнес Online», трансфер сорвался из-за нежелания главного тренера команды Юрия Семина отпускать футболиста.

Предложение миланцев по Миранчуку пришло в одно время с предложением по Федору Смолову. Семин заблокировал переход, так как не захотел потерять сразу двух атакующих игроков.

  • Смолов перешел на правах аренды в «Сельту».
  • «Милан» также хотел арендовать Миранчука с возможным правом выкупа.

Betting Insider: «Милан» сделал «Локомотиву» предложение по Алексею Миранчуку

Источник: «Бизнес Online»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Милан Локомотив Смолов Федор Миранчук Алексей Семин Юрий
Комментарии (15)
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koli4ka
1580573050
ЮрПалыч,Вы кудесник-рука на пульсе,как у кардиолога!!!
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G00lRus
1580574133
Семин перешел на правах аренды в «Сельту»
Молодец Палыч, отличная новость)
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giluxa1963
1580574422
в отличии от Зенита тренер решает с кем ему играть
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Антибиотик
1580577722
Не читайте этот БРЕД!!! Причем тут нападающий и полузащитник? Тем более при ср@ном грузинском управлении с Семиным никто не считается по трансферам.
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fokzen
1580583599
Тренер переходит в аренду, что то новенькое, да ещё и вместе с игроком своей команды, похоже на стратегию будущего:DD
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general.lizyukov
1580589724
Ну да, ну да, Милан прям под дверью у Локо стоял и скребся, ага, целый Миранчук бы к ним перешёл, мегаусиление!!! После Головина наши в Европе точно не в цене.
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