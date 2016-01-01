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    «Бизнес Online»: Семин не отпустил Алексея Миранчука в «Милан» из-за ухода Смолова

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук мог перейти этой зимой в «Милан».

    Как сообщает «Бизнес Online», трансфер сорвался из-за нежелания главного тренера команды Юрия Семина отпускать футболиста.

    Предложение миланцев по Миранчуку пришло в одно время с предложением по Федору Смолову. Семин заблокировал переход, так как не захотел потерять сразу двух атакующих игроков.

    • Семин перешел на правах аренды в «Сельту».
    • Милан также хотел арендовать Миранчука с возможным правом выкупа.

    Betting Insider: «Милан» сделал «Локомотиву» предложение по Алексею Миранчуку

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1706

      giluxa1963 37 минут назад

      в отличии от Зенита тренер решает с кем ему играть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4710

      3a zenit > giluxa1963 18 минут назад

      причём тут Зенит идиот???Голову отремонтируй.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      G00lRus 42 минуты назад

      Семин перешел на правах аренды в «Сельту»

      Молодец Палыч, отличная новость)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      elessar arnor 51 минуту назад

      тогда не оч хорошо со стороны семина

      0
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      Рейтинг: +1642

      koli4ka 1 час назад

      ЮрПалыч,Вы кудесник-рука на пульсе,как у кардиолога!!!

      0
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