«Бизнес Online»: Семин не отпустил Алексея Миранчука в «Милан» из-за ухода Смолова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук мог перейти этой зимой в «Милан».
Как сообщает «Бизнес Online», трансфер сорвался из-за нежелания главного тренера команды Юрия Семина отпускать футболиста.
Предложение миланцев по Миранчуку пришло в одно время с предложением по Федору Смолову. Семин заблокировал переход, так как не захотел потерять сразу двух атакующих игроков.
- Смолов перешел на правах аренды в «Сельту».
- «Милан» также хотел арендовать Миранчука с возможным правом выкупа.
Betting Insider: «Милан» сделал «Локомотиву» предложение по Алексею Миранчуку
Источник: «Бизнес Online»
Молодец Палыч, отличная новость)