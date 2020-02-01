«Бизнес Online»: Семин не отпустил Алексея Миранчука в «Милан» из-за ухода Смолова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук мог перейти этой зимой в «Милан».

Как сообщает «Бизнес Online», трансфер сорвался из-за нежелания главного тренера команды Юрия Семина отпускать футболиста.

Предложение миланцев по Миранчуку пришло в одно время с предложением по Федору Смолову. Семин заблокировал переход, так как не захотел потерять сразу двух атакующих игроков.

Смолов перешел на правах аренды в «Сельту».

«Милан» также хотел арендовать Миранчука с возможным правом выкупа.

Betting Insider: «Милан» сделал «Локомотиву» предложение по Алексею Миранчуку