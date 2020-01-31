Betting Insider: «Милан» сделал «Локомотиву» предложение по Алексею Миранчуку

«Милан» в четверг предложил «Локомотиву» отпустить в аренду полузащитника Алексея Миранчука.

Миланский клуб планировал заплатить за аренду игрока 3 миллиона евро, сообщает Betting Insider со ссылкой на источника. В контракт могли включить пункт о праве выкупа Миранчука по окончании сезона за 15 миллионов евро.

Миранчук был согласен на переход, однако главный тренер «Локо» Юрий Семин заблокировал трансфер.

Рыночная стоимость Алексея Миранчука – 18 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел за «Локомотив» 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и других клубов.

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