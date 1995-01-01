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    Betting Insider: «Милан» сделал «Локомотиву» предложение по Алексею Миранчуку

    «Милан» в четверг предложил «Локомотиву» отпустить в аренду полузащитника Алексея Миранчука.

    Миланский клуб планировал заплатить за аренду игрока 3 миллиона евро, сообщает Betting Insider со ссылкой на источника. В контракт могли включить пункт о праве выкупа Миранчука по окончании сезона за 15 миллионов евро.

    Миранчук был согласен на переход, однако главный тренер «Локо» Юрий Семин заблокировал трансфер.

    • Рыночная стоимость Алексея Миранчука – 18 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Локомотив» 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.
    • Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и других клубов.

    Кикнадзе: «Сейчас пытаемся проработать трансфер Алексея Миранчука за границу»

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии16
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      Рейтинг: +3293

      JTherry 4 минуты назад

      что творится в зимнее трансферное окно: Соболев, Смолов, Миранчук… рад за ребят!!! но сегодня закрывается в Европе трансферное окно, думаю, что Палыч пойдет навстречу игроку

      0
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      Рейтинг: +1256

      Genz 24 минуты назад

      Правильно сделал Палыч. Отсутствие миранчука скажется на очковой нехватки в борьбе за лигу чемпионов, и тогда Палыча уволят. он цепляется чтобы остаться в локомотиве

      0
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      Рейтинг: +2367

      zritelx 1 час назад

      Однозначно надо было отпустить, все- таки шанс выпал парню, Семин себя царьком почувствовал.

      0
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      Рейтинг: +8234

      parevg > zritelx 1 час назад

      шПалыч уже опроверг эту информацию.

      1
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      Рейтинг: +286

      elessar arnor 1 час назад

      если Семин заблокировал, то он не человек, парню надо валить, а не очередной раз показывать сомнительные результаты в лч или ле, это всех наших "дарований" касается

      1
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      Рейтинг: +3

      daqo30 1 час назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daqo ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com

      -1
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      Рейтинг: +8234

      parevg > daqo30 1 час назад

      Гори в аду

      0
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      Рейтинг: +46

      PTZevolution 1 час назад

      Палыч свои цели приследует, он за результат отвечает, его можно понять! Но заблокировал трансфер не он, а руководство РЖД - для них это слишком мало!
      Будут мариновать Леху теперь минимум до Осени, в надежде что он выстрелит на Евро и можно будет ценник задрать!)

      1
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      Рейтинг: +860

      shikari__ > PTZevolution 1 час назад

      для нашего чемпионата хватило бы и оставшегося Антона, если конечно это правда все. маленький шанс выстрела на Евро у Алексея будет, к сожалению, первая причина - соперники по группе, вторая - тренер. имхо.

      0
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      Рейтинг: +2026

      Борат 1 час назад

      почему палыч может заблокировать трансфер, а семак не может ?
      гы-гы

      -1
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      Рейтинг: +15518

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Респект Палычу.

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      Рейтинг: +174

      RdAMR10 1 час назад

      задолбали... пусть уезжает, развивается, всё лучше чем у нас... но нет, нам русским всегда бабла мало, Лёша уже засиделся... за него никто 40-50 лямов платить не будет

      2
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      Рейтинг: +592

      Rus9I > RdAMR10 1 час назад

      40-50 не заплатят, а 20-25 вполне могут отдать. Какой смысл продавать дешевле, и лишаться ведущего игрока. Тут либо пусть платят, либо пусть дома сидит.

      3
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      ...
      Рейтинг: +286

      elessar arnor > Rus9I 1 час назад

      были случаи, когда игроки доплачивали))

      1
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      Рейтинг: +592

      Rus9I > elessar arnor 49 минут назад

      Ну, не без этого)))

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      Рейтинг: +174

      RdAMR10 > Rus9I 46 минут назад

      вспомни сколько разговоров и заявлений в прессе было, что локо не собирается отпускать братьев дешевле 80-ти млн. за двоих, а одного Алексея дешевле 40-ка млн.

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