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  • Betting Insider: «Милан» сделал «Локомотиву» предложение по Алексею Миранчуку

Betting Insider: «Милан» сделал «Локомотиву» предложение по Алексею Миранчуку

31 января 2020, 15:35
9

«Милан» в четверг предложил «Локомотиву» отпустить в аренду полузащитника Алексея Миранчука.

Миланский клуб планировал заплатить за аренду игрока 3 миллиона евро, сообщает Betting Insider со ссылкой на источника. В контракт могли включить пункт о праве выкупа Миранчука по окончании сезона за 15 миллионов евро.

Миранчук был согласен на переход, однако главный тренер «Локо» Юрий Семин заблокировал трансфер.

  • Рыночная стоимость Алексея Миранчука – 18 миллионов евро.
  • В текущем сезоне хавбек провел за «Локомотив» 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.
  • Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и других клубов.

Кикнадзе: «Сейчас пытаемся проработать трансфер Алексея Миранчука за границу»

Источник: Betting Insider

Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Милан Миранчук Алексей
Комментарии (9)
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RdAMR10
1580474528
задолбали... пусть уезжает, развивается, всё лучше чем у нас... но нет, нам русским всегда бабла мало, Лёша уже засиделся... за него никто 40-50 лямов платить не будет
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DOCTOR PENALTY
1580474721
Респект Палычу.
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PTZevolution
1580475176
Палыч свои цели приследует, он за результат отвечает, его можно понять! Но заблокировал трансфер не он, а руководство РЖД - для них это слишком мало! Будут мариновать Леху теперь минимум до Осени, в надежде что он выстрелит на Евро и можно будет ценник задрать!)
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zritelx
1580476857
Однозначно надо было отпустить, все- таки шанс выпал парню, Семин себя царьком почувствовал.
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JTherry
1580481296
что творится в зимнее трансферное окно: Соболев, Смолов, Миранчук… рад за ребят!!! но сегодня закрывается в Европе трансферное окно, думаю, что Палыч пойдет навстречу игроку
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