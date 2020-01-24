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  • Кикнадзе: «Сейчас пытаемся проработать трансфер Алексея Миранчука за границу»

Кикнадзе: «Сейчас пытаемся проработать трансфер Алексея Миранчука за границу»

24 января 2020, 10:56
17

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил, что идет работа над продажей полузащитника Алексея Миранчука в зарубежный клуб.

«У нас есть целый ряд агентов, которые честно работают, стараются обеспечить максимальный комфорт своим игрокам, понимают потребности и позицию клуба. Что же касается конкретно Вадима (Шпинева – примечание «Бомбардира»), то его роль в подписании новых контрактов с его клиентами Антоном и Лешей Миранчуками очень значительна. Потому что условия, на которые они могли бы претендовать, значительно выше.

Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде. Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся к общему успеху, а не к попыткам объегорить друг друга, что тоже неоднократно случалось за прошлый год», – сказал Кикнадзе.

  • Рыночная стоимость Алексея Миранчука – 18 миллионов евро.
  • В текущем сезоне хавбек провел за «Локомотив» 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.
  • Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Ювентуса», «Милана», «Манчестер Юнайтед» и других клубов.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Кикнадзе Василий
Комментарии (17)
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zra78
1579856804
Себя мудак проработай куда нибудь
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Mister_Tomsk
1579859098
свалил бы ты уже грузин в свою грузию. не человек ты..
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Fan Loko mik
1579859400
Если продадут Лёху сейчас и не приобретут ни кого взамен, сливай воду! Всё идёт к тому, чтобы вынудить Палыча к увольнению!
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Romantic2010
1579859474
Будем с Живоглядовым, Идову и Коченковым тащить Локо к медалям
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Mister_Tomsk
1579859495
#Кикнадзеаут #Кикнадзевон #Кикнадзеуйдислоко
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Derzkiy1
1579861008
Юве и МЮ , он там даже на замену не попадёт ! В Милан лавку полировать , Даже при его нынешнем положение...
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Рубинище
1579865385
Личку ни кто не потянет, а кто сможет тем он не нужен. Будет играть в Локо. продать не могут и личку большую платить не хотят-прорабатывальщики
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ilichkadr
1579865408
Похоже, что грузин в доле с агентами.
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Томик
1579867158
Как вообще Кикнадзе на этот пост попал? РЖД у нас грузины рулят, что ли?
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paracetamol
1579880644
За 50 евролямов и ни копейкой меньше, а брательника - за 60! РЖД нужны новые вагоны в Крым!
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