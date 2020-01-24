Кикнадзе: «Сейчас пытаемся проработать трансфер Алексея Миранчука за границу»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил, что идет работа над продажей полузащитника Алексея Миранчука в зарубежный клуб.

«У нас есть целый ряд агентов, которые честно работают, стараются обеспечить максимальный комфорт своим игрокам, понимают потребности и позицию клуба. Что же касается конкретно Вадима (Шпинева – примечание «Бомбардира»), то его роль в подписании новых контрактов с его клиентами Антоном и Лешей Миранчуками очень значительна. Потому что условия, на которые они могли бы претендовать, значительно выше.

Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде. Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся к общему успеху, а не к попыткам объегорить друг друга, что тоже неоднократно случалось за прошлый год», – сказал Кикнадзе.