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    Кикнадзе: «Сейчас пытаемся проработать трансфер Алексея Миранчука за границу»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил, что идет работа над продажей полузащитника Алексея Миранчука в зарубежный клуб.

    «У нас есть целый ряд агентов, которые честно работают, стараются обеспечить максимальный комфорт своим игрокам, понимают потребности и позицию клуба. Что же касается конкретно Вадима (Шпинева – примечание «Бомбардира»), то его роль в подписании новых контрактов с его клиентами Антоном и Лешей Миранчуками очень значительна. Потому что условия, на которые они могли бы претендовать, значительно выше.

    Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде. Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся к общему успеху, а не к попыткам объегорить друг друга, что тоже неоднократно случалось за прошлый год», – сказал Кикнадзе.

    • Рыночная стоимость Алексея Миранчука – 18 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Локомотив» 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.
    • Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Ювентуса», «Милана», «Манчестер Юнайтед» и других клубов.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22920

      zra78 23 минуты назад

      Себя мудак проработай куда нибудь

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