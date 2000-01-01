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    Орещук: «Абидаль два раза прилетал просматривать Алексея Миранчука для «Барселоны»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль приезжал в Москву просматривать полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

    «Здесь все будет зависеть от двух сторон — готовы ли Миранчуки упасть в зарплате, хотят ли он уехать туда, готов ли клуб отпустить их за вменяемые деньги, а не сумасшедшие. Сейчас в нашей ситуации все же будут небольшие трансферы. Не верю я в огромные сделки. Раздута ли активность к Миранчукам в СМИ? Наверное. Однако надо понимать, что они востребованы.

    Знаю точно, что Эрик Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для «Барселоны». Если он есть в шорт-листе у «Барсы», то почему он не может быть востребован другими клубами? Не вижу никаких проблем, чтобы им уехать в другой чемпионат. Все будет зависеть от финансов — как от личных условий, так и от клубных», — сказал Орещук.

    • «Локомотив» планирует продлить контракт с Миранчуками.
    • Алексей стоит на рынке 18 миллионов евро.

    «СЭ»: «Милан», «Рома», «Севилья» – претенденты на Миранчуков. Братья предпочитают Примеру

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:09
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2992

      Борат 15 минут назад

      Бугага ! А хачей из спартака Челси не просматривал случайно ??? Гыгы

      0
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      Рейтинг: +2186

      Derzkiy1 34 минуты назад

      Кокорина наверно с Дзюбой еще смотрели ??? Миранчук до уровня Головина не дотягивает , какая ему Барса ....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1083

      Romantic2010 54 минуты назад

      У Лёхи мечта там поиграть) Да и парень с хорошими данными....Не хватает только серьезности чтоли!

      -1
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      Рейтинг: +16527

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хорошо уже то, что хоть какие-то коммуникации работают. """""""""""""""""""

      -1
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      Рейтинг: +2640

      Томик 1 час назад

      Если действительно есть такая возможность и не перейдёт в Барсу, то все дальнейшие "движения" просто не имеют смысла. "Мог бы перейти в Барселону, но не сложилось"...., а на самом деле подумал, что дома с зряплатой в три раза больше будет намного комфортнее - просто тихо катай мячик тогда за Локомотив и не надо сказок про интересы со стороны топ клубов. Не факт, кстати, что и в Локо следующий контракт будет настолько же сытен(или тем более ещё сытнее, так как "заслужил"), в свете нынешней ситуации. А заканчивается в следующем году, если не ошибаюсь.

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      Рейтинг: +1345

      Genz 1 час назад

      Бла бла. Сейчас все футболисты пассивные инвалиды на фуру карантине. Лежачие больные. Стоимость ноль

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