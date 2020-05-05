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  • Орещук: «Абидаль два раза прилетал просматривать Алексея Миранчука для «Барселоны»

Орещук: «Абидаль два раза прилетал просматривать Алексея Миранчука для «Барселоны»

5 мая 2020, 13:09
9

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль приезжал в Москву просматривать полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Здесь все будет зависеть от двух сторон — готовы ли Миранчуки упасть в зарплате, хотят ли он уехать туда, готов ли клуб отпустить их за вменяемые деньги, а не сумасшедшие. Сейчас в нашей ситуации все же будут небольшие трансферы. Не верю я в огромные сделки. Раздута ли активность к Миранчукам в СМИ? Наверное. Однако надо понимать, что они востребованы.

Знаю точно, что Эрик Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для «Барселоны». Если он есть в шорт-листе у «Барсы», то почему он не может быть востребован другими клубами? Не вижу никаких проблем, чтобы им уехать в другой чемпионат. Все будет зависеть от финансов — как от личных условий, так и от клубных», — сказал Орещук.

  • «Локомотив» планирует продлить контракт с Миранчуками.
  • Алексей стоит на рынке 18 миллионов евро.

«СЭ»: «Милан», «Рома», «Севилья» – претенденты на Миранчуков. Братья предпочитают Примеру

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Локомотив Абидаль Эрик Орещук Роман Миранчук Алексей
Комментарии (9)
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Томик
1588675004
Если действительно есть такая возможность и не перейдёт в Барсу, то все дальнейшие "движения" просто не имеют смысла. "Мог бы перейти в Барселону, но не сложилось"...., а на самом деле подумал, что дома с зряплатой в три раза больше будет намного комфортнее - просто тихо катай мячик тогда за Локомотив и не надо сказок про интересы со стороны топ клубов. Не факт, кстати, что и в Локо следующий контракт будет настолько же сытен(или тем более ещё сытнее, так как "заслужил"), в свете нынешней ситуации. А заканчивается в следующем году, если не ошибаюсь.
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DOCTOR PENALTY
1588676133
Хорошо уже то, что хоть какие-то коммуникации работают. """""""""""""""""""
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Romantic2010
1588676939
У Лёхи мечта там поиграть) Да и парень с хорошими данными....Не хватает только серьезности чтоли!
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Derzkiy1
1588678135
Кокорина наверно с Дзюбой еще смотрели ??? Миранчук до уровня Головина не дотягивает , какая ему Барса ....
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Граф2019
1588685911
пусть идут по европе, строевым шагом и с песнями!!!
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Бухбух
1588692495
Миранчук - лентяй. Ему непросто будет пробиться в основу в любом клубе Примеры, а про Барсу можно и не говорить.
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subbotaspartak
1588695811
Это из детского анекдота: "Надо было за такси бежать, 10 рублей бы сэкономил..."
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altezzik
1588695851
Утка запущенная агентами для поднятия стоимости. Перейдет в Зенит за дорого.
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zigbert
1588786354
Интересоваться это одно. Все решит подписание контракта.
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