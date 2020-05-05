Орещук: «Абидаль два раза прилетал просматривать Алексея Миранчука для «Барселоны»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль приезжал в Москву просматривать полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Здесь все будет зависеть от двух сторон — готовы ли Миранчуки упасть в зарплате, хотят ли он уехать туда, готов ли клуб отпустить их за вменяемые деньги, а не сумасшедшие. Сейчас в нашей ситуации все же будут небольшие трансферы. Не верю я в огромные сделки. Раздута ли активность к Миранчукам в СМИ? Наверное. Однако надо понимать, что они востребованы.

Знаю точно, что Эрик Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для «Барселоны». Если он есть в шорт-листе у «Барсы», то почему он не может быть востребован другими клубами? Не вижу никаких проблем, чтобы им уехать в другой чемпионат. Все будет зависеть от финансов — как от личных условий, так и от клубных», — сказал Орещук.

«Локомотив» планирует продлить контракт с Миранчуками.

Алексей стоит на рынке 18 миллионов евро.

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