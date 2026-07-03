Ямаль высказался о матче против Роналду на ЧМ-2026

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о выходе национальной команды в 1/8 финала ЧМ-2026, где она сыграет с Португалией.

«Нам нужно продолжать прибавлять – в качестве игры, в интенсивности, во всем. Но мы знаем наш уровень, мы не боимся ни одной сборной. Мы – Испания, и должны доказывать это на поле. Мы уверены в себе.

Конечно, было бы честью сыграть против Криштиану [Роналду]. Но сейчас я думаю только о победе в нашем матче, и мне совершенно не важно, кто выйдет на нас из другой пары», – сказал Ямаль до матча Португалия – Хорватия (2:1).