Абидаль: «История Месси учит, что в «Барселоне» можно достигнуть многого за счет работы»

Бывший игрок «Барселоны», занимающий сейчас должность технического секретаря клуба, Эрик Абидаль высказался относительно качеств форварда Лионеля Месси.

«Месси является образцовым капитаном, благодаря своему таланту и своей личности. Он мало говорит, но помогает всем игрокам на поле.

Нет сомнения, что он – ключевой игрок, его роль очень важна для молодежи и новичков.

История Лео очень красивая. Она учит всех тому, что в «Барселоне» можно достигнуть многого за счет работы. Благодаря ему уровень других игроков продолжает расти», – заявил Абидаль.