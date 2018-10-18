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    Абидаль: «История Месси учит, что в «Барселоне» можно достигнуть многого за счет работы»

    Бывший игрок «Барселоны», занимающий сейчас должность технического секретаря клуба, Эрик Абидаль высказался относительно качеств форварда Лионеля Месси.

    «Месси является образцовым капитаном, благодаря своему таланту и своей личности. Он мало говорит, но помогает всем игрокам на поле.

    Нет сомнения, что он – ключевой игрок, его роль очень важна для молодежи и новичков.

    История Лео очень красивая. Она учит всех тому, что в «Барселоне» можно достигнуть многого за счет работы. Благодаря ему уровень других игроков продолжает расти», – заявил Абидаль.

    Источник: ФК «Барселона»

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    18.10.2018 08:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 18 октября 2018, 08:52

      За счет работы других...

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