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  • Зараженный коронавирусом вице-президент «Фламенго» во время инкубационного периода встречался с Пересом и Абидалем

Зараженный коронавирусом вице-президент «Фламенго» во время инкубационного периода встречался с Пересом и Абидалем

14 марта 2020, 14:24
4

У вице-президента бразильского «Фламенго» Маурисио де Маттоса обнаружили коронавирус. В течение последних дней, во время инкубационного периода, он встречался с президентом «Реала» Флорентино Пересом и директором «Барселоны» Эриком Абидалем.

Это означает, что бразилец мог заразить и коллег. Вирус у де Маттоса обнаружили в Бразилии, столице Бразилии.

  • Чемпионаты Италии и Испании приостановлены.
  • От вируса умерло по всему миру более 5000 человек.
  • Европейский футбол может не возобновиться до осени.

Источник: твиттер Маурисио Гомеса де Маттоса
Бразилия. Серия А Испания. Примера Фламенго Реал Барселона Абидаль Эрик Перес Флорентино
Комментарии (4)
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3a zenit
1584187299
а где он его подцепил,почему не пишут?
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