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    Зараженный коронавирусом вице-президент «Фламенго» во время инкубационного периода встречался с Пересом и Абидалем

    У вице-президента бразильского «Фламенго» Маурисио де Маттоса обнаружили коронавирус. В течение последних дней, во время инкубационного периода, он встречался с президентом «Реала» Флорентино Пересом и директором «Барселоны» Эриком Абидалем.

    Это означает, что бразилец мог заразить и коллег. Вирус у де Маттоса обнаружили в Бразилии, столице Бразилии.

    • Чемпионаты Италии и Испании приостановлены.
    • От вируса умерло по всему миру более 5000 человек.
    • Европейский футбол может не возобновиться до осени.

    Источник: твиттер Маурисио Гомеса де Маттоса

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    14.03.2020 14:24
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3554

      3a zenit 10 часов назад

      а где он его подцепил,почему не пишут?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +9480

      Cules2013 > 3a zenit 7 часов назад

      и как, по-вашему, они это узнают? Это же вам не ЗПП))

      0
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      ...
      Рейтинг: +3554

      3a zenit > Cules2013 6 часов назад

      он сам не может сказать с кем общался?Весь путь отследить можно.

      0
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      Рейтинг: +9469

      DeStar > 3a zenit 5 часов назад

      пф. мог заразиться взявшись за ручку двери входа в магазин. А общается он явно в день с кучей людей, что за глупости вы пишите

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