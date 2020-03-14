Зараженный коронавирусом вице-президент «Фламенго» во время инкубационного периода встречался с Пересом и Абидалем

У вице-президента бразильского «Фламенго» Маурисио де Маттоса обнаружили коронавирус. В течение последних дней, во время инкубационного периода, он встречался с президентом «Реала» Флорентино Пересом и директором «Барселоны» Эриком Абидалем.
Это означает, что бразилец мог заразить и коллег. Вирус у де Маттоса обнаружили в Бразилии, столице Бразилии.
- Чемпионаты Италии и Испании приостановлены.
- От вируса умерло по всему миру более 5000 человек.
- Европейский футбол может не возобновиться до осени.
Источник: твиттер Маурисио Гомеса де Маттоса