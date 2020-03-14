The Independent: турниры в Европе могут возобновиться не раньше сентября

Руководство УЕФА и футбольных федераций европейских стран не верят, что турниры удастся возобновить в апреле.

По информации The Independent, скорее всего, клубные соревнования будут приостановлены, по меньшей мере, до сентября.

Также будет перенесен чемпионат Европы-2020, запланированный на лето.

Ранее сообщалось, что 17 марта УЕФА проведет специальное собрание, на котором будут обсуждаться вопросы отмены или переноса футбольных турниров.

ФИФА рекомендует перенести все матчи с участием сборных