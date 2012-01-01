The Independent: турниры в Европе могут возобновиться не раньше сентября

Отмените трамваи, электрички, поезда пассажирские, чтобы весь мир раком встал, одного не пойму, а че украинцы, Белорусы не болеют чтоль? Как то странно везде люди дохнут, заражаются, сидят на карантинах, а об этих странах даже сми не пишут
Руководство УЕФА и футбольных федераций европейских стран не верят, что турниры удастся возобновить в апреле.
По информации The Independent, скорее всего, клубные соревнования будут приостановлены, по меньшей мере, до сентября.
Также будет перенесен чемпионат Европы-2020, запланированный на лето.
Ранее сообщалось, что 17 марта УЕФА проведет специальное собрание, на котором будут обсуждаться вопросы отмены или переноса футбольных турниров.
ФИФА рекомендует перенести все матчи с участием сборных