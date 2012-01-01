Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    The Independent: турниры в Европе могут возобновиться не раньше сентября

    Руководство УЕФА и футбольных федераций европейских стран не верят, что турниры удастся возобновить в апреле.

    По информации The Independent, скорее всего, клубные соревнования будут приостановлены, по меньшей мере, до сентября.

    Также будет перенесен чемпионат Европы-2020, запланированный на лето.

    Ранее сообщалось, что 17 марта УЕФА проведет специальное собрание, на котором будут обсуждаться вопросы отмены или переноса футбольных турниров.

    ФИФА рекомендует перенести все матчи с участием сборных

    Источник: The Independent

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:52
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2192

      BlackMurder 2 часа назад

      Отмените трамваи, электрички, поезда пассажирские, чтобы весь мир раком встал, одного не пойму, а че украинцы, Белорусы не болеют чтоль? Как то странно везде люди дохнут, заражаются, сидят на карантинах, а об этих странах даже сми не пишут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -64

      Фанат Рубина > BlackMurder 2 часа назад

      самое опасное место сейчас это метро

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9462

      Cules2013 > BlackMurder 1 час назад

      вопрос интересный. думаю, тут дело в климате и том, что у нас не так развит туризм, особенно в Китай. Заболевшие есть, но их пока мало и их пытаются отслеживать, и новоприбывших на карантин сажать.
      В Украине от коронавируса умерло 1 или 2 человека. Общее число заражённых примерно 14 человек. В Украине закрыты все границы и аэропорты.
      В Беларуси официально 7 человек заболевших, смертей нет.

      % смертей и правда высокий, учитывая, как легко распространяется по миру вирус. Сейчас смертность уже перевалила за 7%, хотя первое время была на уровне 3%. С другой стороны - 70 тыс. людей уже официально вылечились по миру, а умирают в основном старики с серьёзно ослабленным иммунитетом.

      Всё же на данный момент уже можно сказать, что меры оправданны. Тем более 21 век, можно хоть год жить не выходя дальше собственного двора у дома. Работа, покупка еды и прочее - всё уйдёт в он-лайн сектор. К тому же, в той же Италии, хоть карантин и самый жёсткий, но при этом супермаркеты не работают только по выходным, а рестораны до 18-00. И пустых полок нет. Работают люди на дому. Инфа из первых уст от самих итальянцев. Не всё так уж сстрашно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1514

      Бриг > BlackMurder 7 минут назад

      Просто скрывают число заболевших, как всегда, да и не следят особенно. Это же старикам опасно, так что даже хорошо, на пенсиях сэкономят.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75286
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru