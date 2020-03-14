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  • The Independent: турниры в Европе могут возобновиться не раньше сентября

The Independent: турниры в Европе могут возобновиться не раньше сентября

14 марта 2020, 00:52
3

Руководство УЕФА и футбольных федераций европейских стран не верят, что турниры удастся возобновить в апреле.

По информации The Independent, скорее всего, клубные соревнования будут приостановлены, по меньшей мере, до сентября.

Также будет перенесен чемпионат Европы-2020, запланированный на лето.

Ранее сообщалось, что 17 марта УЕФА проведет специальное собрание, на котором будут обсуждаться вопросы отмены или переноса футбольных турниров.

ФИФА рекомендует перенести все матчи с участием сборных

Источник: The Independent
Европа
Комментарии (3)
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BlackMurder
1584168738
Отмените трамваи, электрички, поезда пассажирские, чтобы весь мир раком встал, одного не пойму, а че украинцы, Белорусы не болеют чтоль? Как то странно везде люди дохнут, заражаются, сидят на карантинах, а об этих странах даже сми не пишут
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