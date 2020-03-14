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ФИФА рекомендует перенести все матчи с участием сборных

14 марта 2020, 00:20
3

ФИФА выступила с официальным заявлением в связи с распространением во всем мире эпидемии коронавируса.

Учитывая имеющиеся обстоятельства, Международная федерация футбола разрешила клубам не отпускать своих игроков в расположение национальных сборных в марте и апреле.

При этом ФИФА отмечает, что такие условия, вероятно, отразятся на спортивной составляющей, поскольку некоторые команды не смогут выставить сильные составы.

Поэтому рекомендуется перенести все матчи с участием сборных на более поздний срок, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Согласно последним данным, коронавирусом заразились более 136 тысяч человек, почти пять тысяч случаев заболевания закончились летальным исходом.

Источник: Официальный сайт ФИФА
Весь мир
Комментарии (3)
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alex1951
1584136935
Все! Кина не будить!
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vladimir-7
1584167344
В России Путин договорился с коронавирусом, что он после 22 апреля уходит с территории России.
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