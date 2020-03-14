ФИФА рекомендует перенести все матчи с участием сборных

ФИФА выступила с официальным заявлением в связи с распространением во всем мире эпидемии коронавируса.

Учитывая имеющиеся обстоятельства, Международная федерация футбола разрешила клубам не отпускать своих игроков в расположение национальных сборных в марте и апреле.

При этом ФИФА отмечает, что такие условия, вероятно, отразятся на спортивной составляющей, поскольку некоторые команды не смогут выставить сильные составы.

Поэтому рекомендуется перенести все матчи с участием сборных на более поздний срок, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Согласно последним данным, коронавирусом заразились более 136 тысяч человек, почти пять тысяч случаев заболевания закончились летальным исходом.