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    ФИФА рекомендует перенести все матчи с участием сборных

    ФИФА выступила с официальным заявлением в связи с распространением во всем мире эпидемии коронавируса.

    Учитывая имеющиеся обстоятельства, Международная федерация футбола разрешила клубам не отпускать своих игроков в расположение национальных сборных в марте и апреле.

    При этом ФИФА отмечает, что такие условия, вероятно, отразятся на спортивной составляющей, поскольку некоторые команды не смогут выставить сильные составы.

    Поэтому рекомендуется перенести все матчи с участием сборных на более поздний срок, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

    Согласно последним данным, коронавирусом заразились более 136 тысяч человек, почти пять тысяч случаев заболевания закончились летальным исходом.

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +10225

      vladimir-7 2 часа назад

      В России Путин договорился с коронавирусом, что он после 22 апреля
      уходит с территории России.

      0
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      Рейтинг: +7925

      alex1951 11 часов назад

      Все!
      Кина не будить!

      0
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      Рейтинг: +10225

      vladimir-7 > alex1951 1 час назад

      А если разбудят?

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