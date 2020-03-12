УЕФА 17 марта проведет собрание, на котором обсудит возможную отмену Евро-2020, еврокубков и национальных турниров

УЕФА на официальном сайте сообщил о собрании, которое организация проведет 17 марта.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

На собрании будут обсуждена ситуация с проведением всех национальных и международных турниров, включая чемпионат Европы-2020.

Ранее из-за коронавируса были приостановлены Серия А и Примера. Многие другие турниры будут проводиться без зрителей.

Сегодня появилась информация, что УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Marca: УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы