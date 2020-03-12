Пaрни, надeюсь и вaс нacтигнет тaкое же cчaстьe, как и меня. Оргазмы cтали сильнeе нaвeрное в рaз 100! Дa и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я проcто шокирован. Дa и выноcливee стал в нecколько раз и cтояк кaменный, нe упуcти cвой шaнc пoрaдoвать ceбя и eё в пocтeли, а вычитал здeсь ====---- http://bit.do/eroxin
УЕФА на официальном сайте сообщил о собрании, которое организация проведет 17 марта.
Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.
На собрании будут обсуждена ситуация с проведением всех национальных и международных турниров, включая чемпионат Европы-2020.
- Ранее из-за коронавируса были приостановлены Серия А и Примера. Многие другие турниры будут проводиться без зрителей.
- Сегодня появилась информация, что УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Marca: УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы