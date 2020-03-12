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    УЕФА 17 марта проведет собрание, на котором обсудит возможную отмену Евро-2020, еврокубков и национальных турниров

    УЕФА на официальном сайте сообщил о собрании, которое организация проведет 17 марта.

    Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

    На собрании будут обсуждена ситуация с проведением всех национальных и международных турниров, включая чемпионат Европы-2020.

    • Ранее из-за коронавируса были приостановлены Серия А и Примера. Многие другие турниры будут проводиться без зрителей.
    • Сегодня появилась информация, что УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы.

    Marca: УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    12.03.2020 17:04
    Комментарии4
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      Рейтинг: 0

      diana.khisamova 1 час назад

      Пaрни, надeюсь и вaс нacтигнет тaкое же cчaстьe, как и меня. Оргазмы cтали сильнeе нaвeрное в рaз 100! Дa и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я проcто шокирован. Дa и выноcливee стал в нecколько раз и cтояк кaменный, нe упуcти cвой шaнc пoрaдoвать ceбя и eё в пocтeли, а вычитал здeсь ====---- http://bit.do/eroxin

      -1
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      Рейтинг: +1207

      Из Твери Леха 7 часов назад

      Че получается, если нац.турниры отменят, то спартак не вылетит в пер.див?

      3
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      Рейтинг: +9868

      silver29 > Из Твери Леха 5 часов назад

      А у тебя че от этого мозгов прибавится, да нет "Из Твери лохом" так и останешься (((

      0
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      ...
      Рейтинг: +530

      fhnv > silver29 5 часов назад

      а чего у тебя так пукан бомбит то?)))

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