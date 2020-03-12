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  • УЕФА 17 марта проведет собрание, на котором обсудит возможную отмену Евро-2020, еврокубков и национальных турниров

УЕФА 17 марта проведет собрание, на котором обсудит возможную отмену Евро-2020, еврокубков и национальных турниров

12 марта 2020, 17:04
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УЕФА на официальном сайте сообщил о собрании, которое организация проведет 17 марта.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

На собрании будут обсуждена ситуация с проведением всех национальных и международных турниров, включая чемпионат Европы-2020.

  • Ранее из-за коронавируса были приостановлены Серия А и Примера. Многие другие турниры будут проводиться без зрителей.
  • Сегодня появилась информация, что УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Marca: УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Лига Европы Европа
Комментарии (2)
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Из Твери Леха
1584023528
Че получается, если нац.турниры отменят, то спартак не вылетит в пер.див?
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