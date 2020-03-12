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    Marca: УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы

    Лига чемпионов и Лига Европы будут приостановлены из-за эпидемии коронавируса, утверждает Marca.

    Об отмене турниров УЕФА объявит в ближайшее время.

    • Ранее в четверг руководство Ла Лиги объявило о приостановке розыгрыша чемпионата Испании на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.
    • Сообщалось, что УЕФА попросил «Рому» и «Интер» завершить свое выступление в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, чтобы турнир продолжился в обычном режиме.

    Источник: Marca

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    12.03.2020 14:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +20

      kuzen19 8 часов назад

      главное что бы к лету вся эта конитель закончилась. Понятно что здоровье людей всего дороже, но Чемпионат Европы я бы посмотрел ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9450

      Cules2013 > kuzen19 4 часа назад

      кому как, для меня ЛЧ самый главный турнир

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Руслан ДСЛЦЗ 8 часов назад

      Рейтинги РПЛ повысятся, хотяб какой-то футбол посмотреть

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3725

      vladik12 9 часов назад

      Что теперь смотрим? Что там живого осталось?
      Кубок Либертадорес, латиноамериканские чемпионаты...
      Всем здоровья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9467

      DeStar 9 часов назад

      мдааааааааа

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1471

      AZ 9 часов назад

      Сегодня Лига Европы будет то?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3725

      vladik12 > AZ 9 часов назад

      Походу, нет.

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      Рейтинг: +71

      Рубин 666 > vladik12 9 часов назад

      Про сегодня ничего не сказано. Информации пока нет. Надеюсь не отменят сегодняшние матчи

      0
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      Рейтинг: +2186

      BlackMurder 9 часов назад

      Да как то?

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