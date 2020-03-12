Marca: УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы

главное что бы к лету вся эта конитель закончилась. Понятно что здоровье людей всего дороже, но Чемпионат Европы я бы посмотрел ))
Лига чемпионов и Лига Европы будут приостановлены из-за эпидемии коронавируса, утверждает Marca.
Об отмене турниров УЕФА объявит в ближайшее время.
- Ранее в четверг руководство Ла Лиги объявило о приостановке розыгрыша чемпионата Испании на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.
- Сообщалось, что УЕФА попросил «Рому» и «Интер» завершить свое выступление в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, чтобы турнир продолжился в обычном режиме.