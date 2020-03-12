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    Il Messaggero: УЕФА попросил «Рому» и «Интер» сняться с Лиги Европы, чтобы доиграть турнир

    УЕФА попросил «Рому» и «Интер» завершить свое выступление в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, чтобы турнир продолжился в обычном режиме, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.

    Просьба была немедленно отклонена, утверждает издание. Позже УЕФА заверил итальянские клубы, что они не будут исключены из Лиги Европы, при учете того, что «Рома» была готова отправиться на матч 1/8 финала ЛЕ в Севилью.

    • Игры «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» перенесены на незапланированный срок из-за коронавируса.
    • Решения по этим матчам будут приняты УЕФА в ближайшем будущем.
    • В Италии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Европе — более 12 тысяч.

    Матчи Лиги Европы «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» могут сыграть в России

    Источник: Football Italia

    Il Messaggero – итальянская газета, базируется в Риме. Основана в 1848 году. В 2017 году аудитория газеты составляла около 109 тыс. читателей.

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    12.03.2020 13:48
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9450

      Cules2013 4 часа назад

      шта???

      1
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      Рейтинг: +10143

      Garrincha58 7 часов назад

      чтобы всем было не жалко и не обидно УЕФА должен на этот год просто отменить розыгрыши и всё закончить сейчас ничего страшного не случится

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1537

      alarm 8 часов назад

      а можно попросить спартак саморасформироваться? чтобы не позорить страну.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1966

      lordmrv > alarm 5 часов назад

      А можно тебя попросить удавиться? Сколько ты этим положительных эмоций всем принесешь))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2079

      absent32 9 часов назад

      это не начало сезона. а дело идет к концовке. можно и без зрителей дотерпеть, закончить и думать уже о будущем.

      2
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      Рейтинг: +9467

      DeStar 9 часов назад

      Охренели?)) хахаах)

      0
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      Рейтинг: +1578

      ZENIT****** 10 часов назад

      Ого, с.х.е.ра ли!!!???(пусть все члены пройдут полное обследование на предмет возможного заражения,да и даже с положенным инкубационным периодом).Если всё гуд,,,ну и тогда вперёд,показывать красивый футбол!

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