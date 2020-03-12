Il Messaggero: УЕФА попросил «Рому» и «Интер» сняться с Лиги Европы, чтобы доиграть турнир

УЕФА попросил «Рому» и «Интер» завершить свое выступление в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, чтобы турнир продолжился в обычном режиме, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.

Просьба была немедленно отклонена, утверждает издание. Позже УЕФА заверил итальянские клубы, что они не будут исключены из Лиги Европы, при учете того, что «Рома» была готова отправиться на матч 1/8 финала ЛЕ в Севилью.

Игры «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» перенесены на незапланированный срок из-за коронавируса.

Решения по этим матчам будут приняты УЕФА в ближайшем будущем.

В Италии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Европе — более 12 тысяч.

Матчи Лиги Европы «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» могут сыграть в России