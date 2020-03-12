Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Il Messaggero: УЕФА попросил «Рому» и «Интер» сняться с Лиги Европы, чтобы доиграть турнир

Il Messaggero: УЕФА попросил «Рому» и «Интер» сняться с Лиги Европы, чтобы доиграть турнир

12 марта 2020, 13:48
5

УЕФА попросил «Рому» и «Интер» завершить свое выступление в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, чтобы турнир продолжился в обычном режиме, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.

Просьба была немедленно отклонена, утверждает издание. Позже УЕФА заверил итальянские клубы, что они не будут исключены из Лиги Европы, при учете того, что «Рома» была готова отправиться на матч 1/8 финала ЛЕ в Севилью.

  • Игры «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» перенесены на незапланированный срок из-за коронавируса.
  • Решения по этим матчам будут приняты УЕФА в ближайшем будущем.
  • В Италии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Европе — более 12 тысяч.

Матчи Лиги Европы «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» могут сыграть в России

Источник: Football Italia

Il Messaggero – итальянская газета, базируется в Риме. Основана в 1848 году. В 2017 году аудитория газеты составляла около 109 тыс. читателей.

Лига Европы Интер Рома
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1584015814
Охренели?)) хахаах)
Ответить
absent32
1584015945
это не начало сезона. а дело идет к концовке. можно и без зрителей дотерпеть, закончить и думать уже о будущем.
Ответить
Garrincha58
1584022662
чтобы всем было не жалко и не обидно УЕФА должен на этот год просто отменить розыгрыши и всё закончить сейчас ничего страшного не случится
Ответить
Cules2013
1584033604
шта???
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+