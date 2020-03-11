Официально: матчи «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» отменены

УЕФА сообщил об отмене двух матчей 1/8 финала Лиги Европы.
Игры «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» перенесены на незапланированный срок из-за коронавируса.
«Решения по этим матчам будут приняты в ближайшем будущем», — говорится в заявлении УЕФА.
- Встречи должны были пройти 12 марта.
- Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 9 тысяч человек, в Испании – около 2 тысяч.
Президент «Хетафе» заявил, что команда не полетит в Италию на матч с «Интером»
«Рома» сообщила, что не полетит в Испанию на матч с «Севильей»
Источник: Официальный сайт УЕФА