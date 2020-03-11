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    Официально: матчи «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» отменены

    УЕФА сообщил об отмене двух матчей 1/8 финала Лиги Европы.

    Игры «Интер»«Хетафе» и «Севилья»«Рома» перенесены на незапланированный срок из-за коронавируса.

    «Решения по этим матчам будут приняты в ближайшем будущем», — говорится в заявлении УЕФА.

    • Встречи должны были пройти 12 марта.
    • Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 9 тысяч человек, в Испании – около 2 тысяч.

    Президент «Хетафе» заявил, что команда не полетит в Италию на матч с «Интером»

    «Рома» сообщила, что не полетит в Испанию на матч с «Севильей»

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    11.03.2020 19:01
    Комментарии6
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      Рейтинг: +71

      Jurabay 3 часа назад

      У меня экспресс на эти команды успел вчера поставить

      0
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      Рейтинг: +4028

      Добрый Бобер 3 часа назад

      Вот вам и "человек - царь природы"...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1085

      Джой 4 часа назад

      Долбанные американцы xD

      0
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      Рейтинг: +2788

      zatonn > Джой 3 часа назад

      Никогда не думал, что фраза персонажа фильма "Москва слезам не верит" насчёт того, что в будущем будет только "одно сплошное телевидение", будет иметь такой смысл в 21-м веке. Вот ещё один, насмотревшийся до состояния передоза, ужас!

      1
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      Рейтинг: +1293

      Mister_Tomsk 4 часа назад

      да уж, веселый 2020 год начался

      1
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      Рейтинг: +1409

      Decorhome 5 часов назад

      Коронавирус твое на лево

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