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  • Официально: матчи «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» отменены

Официально: матчи «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» отменены

11 марта 2020, 19:01
7

УЕФА сообщил об отмене двух матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Игры «Интер»«Хетафе» и «Севилья»«Рома» перенесены на незапланированный срок из-за коронавируса.

«Решения по этим матчам будут приняты в ближайшем будущем», — говорится в заявлении УЕФА.

  • Встречи должны были пройти 12 марта.
  • Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 9 тысяч человек, в Испании – около 2 тысяч.

Президент «Хетафе» заявил, что команда не полетит в Италию на матч с «Интером»

«Рома» сообщила, что не полетит в Испанию на матч с «Севильей»

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы Севилья Рома Интер Хетафе
Комментарии (7)
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Decorhome
1583944278
Коронавирус твое на лево
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Mister_Tomsk
1583946619
да уж, веселый 2020 год начался
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Джой
1583947335
Долбанные американцы xD
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Добрый Бобер
1583949834
Вот вам и "человек - царь природы"...
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Jurabay
1583950789
У меня экспресс на эти команды успел вчера поставить
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Deniskl
1583998144
Грёбаный вирус коронки..!
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