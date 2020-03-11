Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Хетафе» сообщил, что команда не полетит в Италию на матч с «Интером»

Президент «Хетафе» сообщил, что команда не полетит в Италию на матч с «Интером»

11 марта 2020, 08:27
4

«Хетафе» не собирается лететь в Италию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Интером» из-за коронавируса. Об этом сообщил президент испанского клуба Анхель Торрес.

«Если ситуация не изменится, «Хетафе» не полетит на матч. Мы попросили УЕФА найти альтернативу, так как не хотим ехать в эпицентр коронавируса.

Я не собираюсь рисковать. Пусть нас дисквалифицируют», – сказал президент «Хетафе».

  • В Италии зафиксированы более 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 600 человек скончались.
  • Все спортивные соревнования в стране приостановлены до 3 апреля.
  • Матчи еврокубков будут проходить по графику, но при пустых трибунах.

Источник: El Transistor
Лига Европы Интер Хетафе
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1583919275
хмм..., думаю, что УЕФА пойдёт на встречу, т.к. они сами эту ситуацию раскручивают и всё запрещают, приостанавливают, переносят и т.п.
Ответить
Play
1583920616
Все матчи можно перенести в Сочи
Ответить
Dr Metal
1583921062
Да правильно, что не поедут. В матче с Интером им и ловить нечего ) а забота об игроках звучит достойно
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+