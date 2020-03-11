Президент «Хетафе» сообщил, что команда не полетит в Италию на матч с «Интером»

«Хетафе» не собирается лететь в Италию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Интером» из-за коронавируса. Об этом сообщил президент испанского клуба Анхель Торрес.

«Если ситуация не изменится, «Хетафе» не полетит на матч. Мы попросили УЕФА найти альтернативу, так как не хотим ехать в эпицентр коронавируса.

Я не собираюсь рисковать. Пусть нас дисквалифицируют», – сказал президент «Хетафе».