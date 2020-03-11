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    Президент «Хетафе» сообщил, что команда не полетит в Италию на матч с «Интером»

    «Хетафе» не собирается лететь в Италию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Интером» из-за коронавируса. Об этом сообщил президент испанского клуба Анхель Торрес.

    «Если ситуация не изменится, «Хетафе» не полетит на матч. Мы попросили УЕФА найти альтернативу, так как не хотим ехать в эпицентр коронавируса.

    Я не собираюсь рисковать. Пусть нас дисквалифицируют», – сказал президент «Хетафе».

    • В Италии зафиксированы более 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 600 человек скончались.
    • Все спортивные соревнования в стране приостановлены до 3 апреля.
    • Матчи еврокубков будут проходить по графику, но при пустых трибунах.

    Источник: El Transistor

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    11.03.2020 08:27
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +682

      fan-man 11 часов назад

      Да правильно, что не поедут. В матче с Интером им и ловить нечего ) а забота об игроках звучит достойно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +573

      Play 11 часов назад

      Все матчи можно перенести в Сочи

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1327

      Кузьмич на трибуне > Play 2 часа назад

      Нужны ли Сочинцам больные итальянцы? Пусть едут в Эмираты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9445

      Cules2013 12 часов назад

      хмм..., думаю, что УЕФА пойдёт на встречу, т.к. они сами эту ситуацию раскручивают и всё запрещают, приостанавливают, переносят и т.п.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. 13 часов назад

      Ну если честно , то Хетафе не тот клуб к мнению которого могут прислушаться.
      Если в Италии всё плохо , то почему и в Испании играют без зрителей ?
      Уж наверно футболистов тщательно проверяют.
      Одевай своих в АЗК , распираторы и на поле...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2197

      Борат 14 часов назад

      дело молотит !
      гыгы

      -2
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