Президент «Хетафе» сообщил, что команда не полетит в Италию на матч с «Интером»

«Хетафе» не собирается лететь в Италию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Интером» из-за коронавируса. Об этом сообщил президент испанского клуба Анхель Торрес.
«Если ситуация не изменится, «Хетафе» не полетит на матч. Мы попросили УЕФА найти альтернативу, так как не хотим ехать в эпицентр коронавируса.
Я не собираюсь рисковать. Пусть нас дисквалифицируют», – сказал президент «Хетафе».
- В Италии зафиксированы более 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 600 человек скончались.
- Все спортивные соревнования в стране приостановлены до 3 апреля.
- Матчи еврокубков будут проходить по графику, но при пустых трибунах.
Источник: El Transistor