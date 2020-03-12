Матчи 1/8 финала Лиги Европы «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» могут пройти в странах Восточной Европы.
После отмены встреч УЕФА изучает возможность их проведения на нейтральных полях. Матчи могут быть сыграны в Польше или России, пишет Corriere della Sera.
- Игры «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» перенесены на незапланированный срок из-за коронавируса.
- Решения по этим матчам будут приняты УЕФА в ближайшем будущем.
- В Италии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Европе — более 12 тысяч.
Источник: Corriere della Sera
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