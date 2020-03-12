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    Матчи Лиги Европы «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» могут сыграть в России

    Матчи 1/8 финала Лиги Европы «Интер»«Хетафе» и «Севилья»«Рома» могут пройти в странах Восточной Европы.

    После отмены встреч УЕФА изучает возможность их проведения на нейтральных полях. Матчи могут быть сыграны в Польше или России, пишет Corriere della Sera.

    • Игры «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» перенесены на незапланированный срок из-за коронавируса.
    • Решения по этим матчам будут приняты УЕФА в ближайшем будущем.
    • В Италии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Европе — более 12 тысяч.

    Источник: Corriere della Sera

    Итальянская ежедневная газета. Издается с марта 1876 года. Редакция находится в Милане.

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    12.03.2020 16:37
    Комментарии29
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      Рейтинг: +1327

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Как это провести игры в России, , в России медведи с балалайками на трибунах, зрители под допингом, в России расизм, вы что как можно больных европейцев пускать в Россию? Уж лучше в цивилизованную, толерантную Польшу или Украину-Це Еуропа.

      0
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      Рейтинг: +1

      diana.khisamova 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +3200

      AtticusFinch 5 часов назад

      Мы оказывается можем не только ядерные отхода со всего мира собирать и "перерабатывать" - ещё много чего могём)))

      1
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      Рейтинг: +1540

      sobaka120982 5 часов назад

      На куй Нам оно надо???? Или нам мало 27 заражённых на сегодня

      1
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      Рейтинг: +530

      fhnv 5 часов назад

      грязнули гейроперы

      0
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      Рейтинг: +442

      Lilipyt 5 часов назад

      Это чтобы быстрее распространилась зараза?!

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      Рейтинг: +52

      Снег 7 часов назад

      НИКОГО в ближайшие 3 мес. не пустят на землю русскую: ни итальянцев, ни испанцев...У нас такие матчи не пройдут.

      0
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      Рейтинг: +1268

      altezzik 7 часов назад

      У нас же расизм, допинг, безобразие! Разве можно к нам ехать честным европейским спортсменам?

      7
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      Рейтинг: +1585

      upiter622 > altezzik 7 часов назад

      А еще медведи у стадиона бегают!

      2
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      Рейтинг: +4582

      subbotaspartak > upiter622 6 часов назад

      А у нас и по стадиону. Неогорожено.
      Весна тёплая, проснутся рано. Так что осторожено.

      0
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      Рейтинг: +1471

      AZ 7 часов назад

      Может лучше на стадионе "Авангард" в Припяти? Все равно я смотрю нечего терять... А нам такие "гости" на кой черт нужны??

      3
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      Рейтинг: +20

      kuzen19 8 часов назад

      Да впринципе-то пускай и лигу европы и лигу чемпионов все команды у нас доиграют. А еще и Ла-лигу и английский чемп. Итальянский чемп в Польше. Хотя вообще похеру на Итальянский чемпионат, вообще пускай не играют. Кроме Аталанты конечно ))

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