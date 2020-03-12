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Матчи Лиги Европы «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» могут сыграть в России

12 марта 2020, 16:37
26

Матчи 1/8 финала Лиги Европы «Интер»«Хетафе» и «Севилья»«Рома» могут пройти в странах Восточной Европы.

После отмены встреч УЕФА изучает возможность их проведения на нейтральных полях. Матчи могут быть сыграны в Польше или России, пишет Corriere della Sera.

  • Игры «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» перенесены на незапланированный срок из-за коронавируса.
  • Решения по этим матчам будут приняты УЕФА в ближайшем будущем.
  • В Италии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Европе — более 12 тысяч.

Источник: Corriere della Sera

Итальянская ежедневная газета. Издается с марта 1876 года. Редакция находится в Милане.

Лига Европы Интер Хетафе Севилья Рома
Комментарии (26)
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3a zenit
1584008474
и нахер они всрались возможно заражённые итальянцы в нашей стране?Пусть в Польше играют.
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кто там
1584008680
Действительно. В у нас то в рашке других проблем нет, почему бы ещё и заразу не завезти. Хотя о чём я, тут не о своём народе думают а о другом.
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Антибиотик
1584009247
Ну и на хрена нам везти всякую заразу? Как отстранить Россию от ЧМ это они готовы, а как беда, так к нам прутся!
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Рубинище
1584011897
Совсем сбрендили. Пусть снимаются из турнира. А может и хорошо, что именно в такой период, наши клубы остались без евро кубков. здоровее будем.
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ArReal
1584012430
Вот они нам её и привезут))
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AZ
1584020751
Может лучше на стадионе "Авангард" в Припяти? Все равно я смотрю нечего терять... А нам такие "гости" на кой черт нужны??
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altezzik
1584020804
У нас же расизм, допинг, безобразие! Разве можно к нам ехать честным европейским спортсменам?
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sobaka120982
1584029999
На куй Нам оно надо???? Или нам мало 27 заражённых на сегодня
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ArReal
1584030033
Мы оказывается можем не только ядерные отхода со всего мира собирать и "перерабатывать" - ещё много чего могём)))
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Кузьмич на трибуне
1584043076
Как это провести игры в России, , в России медведи с балалайками на трибунах, зрители под допингом, в России расизм, вы что как можно больных европейцев пускать в Россию? Уж лучше в цивилизованную, толерантную Польшу или Украину-Це Еуропа.
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