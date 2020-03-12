Матчи 1/8 финала Лиги Европы «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» могут пройти в странах Восточной Европы.

После отмены встреч УЕФА изучает возможность их проведения на нейтральных полях. Матчи могут быть сыграны в Польше или России, пишет Corriere della Sera.