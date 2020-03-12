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⚠️Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

12 марта 2020, 14:21
8

Руководство Ла Лиги объявило о приостановке розыгрыша чемпионата Испании на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

«Учитывая обстоятельства, о которых стало известно сегодня, в отношении карантина, объявленного в «Реале», и возможных положительных результатов тестов на коронавирус у игроков других клубов, Ла Лига считает, что необходимо перейти на следующий этап протокола противодействию COVID-19», – сообщается на сайте лиги.

Примера остановлена как минимум на следующие два тура.

  • 10 марта Ла Лига объявила, что встречи следующих двух туров Примеры и Сегунды пройдут без зрителей из-за вспышки коронавируса.

Футбольный «Реал» ввел карантин из-за заболевшего баскетболиста

Источник: сайт Ла Лиги
Испания. Примера
Комментарии (8)
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bset
1584013350
Коронавирус - пид ри ла
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Из Твери Леха
1584013511
Пусть в Россию играть приезжают))
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portero
1584013585
В Барселоне тоже школы с понедельника закрывают, только вод тесты заболевшим не делают, только тем кому совсем хреново. Статистику смертности накручивают, получается кто в легкой форме пишут ОРВИ.
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zigbert
1584024244
Дошло и до Испании. Что остается делать, сидеть в своих квартирах и домах.
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aleksander
1584042672
Ну все, теперь сидим дома и вместо футбола по выходным смотрим кино и сериалы... Печаль((((
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jocercrazy
1584056257
не только в футболе переносы но и в НХЛ И НБА тоже похоже все оконачательно ********** с этой паникой на вирус все этот сраный *** китай!!!!!
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momwig_
1584093386
Они все слишком перепугались. Всё равно все переболеют, так только дольше.
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