⚠️Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

Руководство Ла Лиги объявило о приостановке розыгрыша чемпионата Испании на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

«Учитывая обстоятельства, о которых стало известно сегодня, в отношении карантина, объявленного в «Реале», и возможных положительных результатов тестов на коронавирус у игроков других клубов, Ла Лига считает, что необходимо перейти на следующий этап протокола противодействию COVID-19», – сообщается на сайте лиги.

Примера остановлена как минимум на следующие два тура.

10 марта Ла Лига объявила, что встречи следующих двух туров Примеры и Сегунды пройдут без зрителей из-за вспышки коронавируса.

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