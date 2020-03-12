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    ⚠️Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

    Руководство Ла Лиги объявило о приостановке розыгрыша чемпионата Испании на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

    «Учитывая обстоятельства, о которых стало известно сегодня, в отношении карантина, объявленного в «Реале», и возможных положительных результатов тестов на коронавирус у игроков других клубов, Ла Лига считает, что необходимо перейти на следующий этап протокола противодействию COVID-19», – сообщается на сайте лиги.

    Примера остановлена как минимум на следующие два тура.

    • 10 марта Ла Лига объявила, что встречи следующих двух туров Примеры и Сегунды пройдут без зрителей из-за вспышки коронавируса.

    Футбольный «Реал» ввел карантин из-за заболевшего баскетболиста

    Источник: сайт Ла Лиги

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    12.03.2020 14:21
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +221

      aleksander 1 час назад

      Ну все, теперь сидим дома и вместо футбола по выходным смотрим кино и сериалы... Печаль((((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75257

      zigbert 6 часов назад

      Дошло и до Испании. Что остается делать, сидеть в своих квартирах и домах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38234

      portero 9 часов назад

      В Барселоне тоже школы с понедельника закрывают, только вод тесты заболевшим не делают, только тем кому совсем хреново. Статистику смертности накручивают, получается кто в легкой форме пишут ОРВИ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      Из Твери Леха 9 часов назад

      Пусть в Россию играть приезжают))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +243

      кто там > Из Твери Леха 9 часов назад

      На Химик, ага.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13793

      bset 10 часов назад

      Коронавирус - пид ри ла

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23214

      gol_kak_sokol 10 часов назад

      Теперь коронавирус не сможет смотреть футбол и сдохнет от скуки.

      4
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      Рейтинг: +394

      КрымForever > gol_kak_sokol 8 часов назад

      У коронавируса еще много развлечений - полеты на самолетах, поездки в метро, покупки в супермаркетах...

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