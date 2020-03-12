⚠️Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

Ну все, теперь сидим дома и вместо футбола по выходным смотрим кино и сериалы... Печаль((((
Руководство Ла Лиги объявило о приостановке розыгрыша чемпионата Испании на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.
«Учитывая обстоятельства, о которых стало известно сегодня, в отношении карантина, объявленного в «Реале», и возможных положительных результатов тестов на коронавирус у игроков других клубов, Ла Лига считает, что необходимо перейти на следующий этап протокола противодействию COVID-19», – сообщается на сайте лиги.
Примера остановлена как минимум на следующие два тура.
- 10 марта Ла Лига объявила, что встречи следующих двух туров Примеры и Сегунды пройдут без зрителей из-за вспышки коронавируса.
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