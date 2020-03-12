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    Футбольный «Реал» ввел карантин из-за заболевшего баскетболиста

    Мадридский «Реал» ввел карантин, который затронет как баскетбольную, так и футбольную команды, сообщает LaSexta.

    Один из игроков баскетбольной команды клуба сдал положительный тест на коронавирус. В связи с этим «Реал» отменил утреннюю тренировку футболистов.

    • Футбольная и баскетбольные команды «Реала» тренируются в центре в Вальдебебасе.
    • «Реал» 13 марта должен был сыграть с «Эйбаром» в Примере. На 17 марта запланирован ответный матч с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • Королевская испанская футбольная федерация ранее решила, что матчи Примеры и Сегунды будут проводиться при закрытых трибунах. Позднее стало известно, что федерация предлагает отменить все матчи ближайших туров Примеры и Сегунды

    Источник: LaSexta

    Испанский телеканал общенационального эфирного вещания с аналоговыми частотами в Мадриде и Барселоне. База подписчиков в «Твиттере» – 1,1 млн. 

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    12.03.2020 14:11
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