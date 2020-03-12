Футбольный «Реал» ввел карантин из-за заболевшего баскетболиста

Мадридский «Реал» ввел карантин, который затронет как баскетбольную, так и футбольную команды, сообщает LaSexta.

Один из игроков баскетбольной команды клуба сдал положительный тест на коронавирус. В связи с этим «Реал» отменил утреннюю тренировку футболистов.