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  • Футбольный «Реал» ввел карантин из-за заболевшего баскетболиста

Футбольный «Реал» ввел карантин из-за заболевшего баскетболиста

12 марта 2020, 14:11

Мадридский «Реал» ввел карантин, который затронет как баскетбольную, так и футбольную команды, сообщает LaSexta.

Один из игроков баскетбольной команды клуба сдал положительный тест на коронавирус. В связи с этим «Реал» отменил утреннюю тренировку футболистов.

  • Футбольная и баскетбольные команды «Реала» тренируются в центре в Вальдебебасе.
  • «Реал» 13 марта должен был сыграть с «Эйбаром» в Примере. На 17 марта запланирован ответный матч с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
  • Королевская испанская футбольная федерация ранее решила, что матчи Примеры и Сегунды будут проводиться при закрытых трибунах. Позднее стало известно, что федерация предлагает отменить все матчи ближайших туров Примеры и Сегунды

Источник: LaSexta

Испанский телеканал общенационального эфирного вещания с аналоговыми частотами в Мадриде и Барселоне. База подписчиков в «Твиттере» – 1,1 млн. 

Испания. Примера Реал
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