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  • «Барселона» подтвердила интерес к Обамеянгу, Жиру и Льоренте

«Барселона» подтвердила интерес к Обамеянгу, Жиру и Льоренте

6 февраля 2020, 11:29
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Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль назвал форвардов, которые входят в шорт-лист клуба.

«В нашем списке есть Жиру, Фернандо Льоренте и Обамеянг, но мы решили не подписывать нападающего в январе», – сказал Абидаль.

  • Жиру летом станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «Челси».
  • Соглашения Льоренте с «Наполи» и Обамеянга с «Арсеналом» рассчитаны до июня 2021 года.
  • Рыночная стоимость француза – 9 миллионов евро, испанца – 5 миллионов, габонца – 70 миллионов.

Onda Cero: Стуани и еще три форварда – в шорт-листе «Барселоны»

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Абидаль Эрик Льоренте Фернандо Обамеянг Пьер-Эмерик Жиру Оливье
Комментарии (2)
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la verdad
1580991100
В чем смысл отдавать Суареса и брать взамен этих сбитых 30-34 летних лётчиков???
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dmitrinho-SurguT
1580992214
Кто-нибудь, передайте руководству клуба, что можно покупать игроков младше 30 лет
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