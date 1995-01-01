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    «Барселона» подтвердила интерес к Обамеянгу, Жиру и Льоренте

    Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль назвал форвардов, которые входят в шорт-лист клуба.

    «В нашем списке есть Жиру, Фернандо Льоренте и Обамеянг, но мы решили не подписывать нападающего в январе», – сказал Абидаль.

    • Жиру летом станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «Челси».
    • Соглашения Льоренте с «Наполи» и Обамеянга с «Арсеналом» рассчитаны до июня 2021 года.
    • Рыночная стоимость француза – 9 миллионов евро, испанца – 5 миллионов, габонца – 70 миллионов.

    Onda Cero: Стуани и еще три форварда – в шорт-листе «Барселоны»

    Источник: Goal.com

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