«Барселона» подтвердила интерес к Обамеянгу, Жиру и Льоренте

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль назвал форвардов, которые входят в шорт-лист клуба.

«В нашем списке есть Жиру, Фернандо Льоренте и Обамеянг, но мы решили не подписывать нападающего в январе», – сказал Абидаль.

Жиру летом станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «Челси».

Соглашения Льоренте с «Наполи» и Обамеянга с «Арсеналом» рассчитаны до июня 2021 года.

Рыночная стоимость француза – 9 миллионов евро, испанца – 5 миллионов, габонца – 70 миллионов.

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