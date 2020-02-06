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Onda Cero: Стуани и еще три форварда – в шорт-листе «Барселоны»

6 февраля 2020, 08:17
7

«Барселона» сформировала список из нападающих, которые могут усилить команду в ближайшее время.

По информации Onda Cero, каталонский клуб рассматривает кандидатуры Анхеля («Хетафе»), Лукаса («Алавеса»), Борхи Иглесиаса («Бетис») и Кристиана Стуани («Жирона»).

Ранее стало известно, что «Барсе» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом действующему чемпиону Испании придется выбирать из игроков, выступающих в Примере / Сегунде.

  • Команда Кике Сетьена идет в Ла Лиге на втором месте.
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы сыграют с «Наполи».

Источник: Onda Cero

Испанская радиостанция. Ее аудитория составляет 2,46 миллиона слушателей.

Испания. Примера Барселона Стуани Кристиан Анхель Лукас Иглесиас Борха
Комментарии (7)
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Cules2013
1580967632
В разных источниках разные фамилии. Другие говорят о Мороне, Виллиане Жозе и т.д. Борха Иглесиас - это было бы норм. Да и Морон неплох.
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piligrim1986
1580979394
да нафиг им это дно, когда есть фатя?
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КонтриК
1580988088
Интересный казус, остальных штрафуют за мелочь, а Барселоне разрешают подписание после завершения ТО, С-Справедливость? По идее если такая ситуация в клубе - это проблема клуба, а не всех остальных.
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