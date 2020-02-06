Onda Cero: Стуани и еще три форварда – в шорт-листе «Барселоны»

«Барселона» сформировала список из нападающих, которые могут усилить команду в ближайшее время.
По информации Onda Cero, каталонский клуб рассматривает кандидатуры Анхеля («Хетафе»), Лукаса («Алавеса»), Борхи Иглесиаса («Бетис») и Кристиана Стуани («Жирона»).
Ранее стало известно, что «Барсе» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом действующему чемпиону Испании придется выбирать из игроков, выступающих в Примере / Сегунде.
- Команда Кике Сетьена идет в Ла Лиге на втором месте.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы сыграют с «Наполи».
Источник: Onda Cero
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