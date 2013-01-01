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    Onda Cero: Стуани и еще три форварда – в шорт-листе «Барселоны»

    «Барселона» сформировала список из нападающих, которые могут усилить команду в ближайшее время.

    По информации Onda Cero, каталонский клуб рассматривает кандидатуры Анхеля («Хетафе»), Лукаса («Алавеса»), Борхи Иглесиаса («Бетис») и Кристиана Стуани («Жирона»).

    Ранее стало известно, что «Барсе» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом действующему чемпиону Испании придется выбирать из игроков, выступающих в Примере / Сегунде.

    • Команда Кике Сетьена идет в Ла Лиге на втором месте.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы сыграют с «Наполи».

    Источник: Onda Cero

    Испанская радиостанция. Ее аудитория составляет 2,46 миллиона слушателей.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9285

      Cules2013 28 минут назад

      В разных источниках разные фамилии. Другие говорят о Мороне, Виллиане Жозе и т.д.
      Борха Иглесиас - это было бы норм. Да и Морон неплох.

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      Рейтинг: +9378

      KLIM777 > Cules2013 1 минуту назад

      а почему нет своих воспитанников?

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