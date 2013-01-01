Onda Cero: Стуани и еще три форварда – в шорт-листе «Барселоны»

В разных источниках разные фамилии. Другие говорят о Мороне, Виллиане Жозе и т.д.
Борха Иглесиас - это было бы норм. Да и Морон неплох.
«Барселона» сформировала список из нападающих, которые могут усилить команду в ближайшее время.
По информации Onda Cero, каталонский клуб рассматривает кандидатуры Анхеля («Хетафе»), Лукаса («Алавеса»), Борхи Иглесиаса («Бетис») и Кристиана Стуани («Жирона»).
Ранее стало известно, что «Барсе» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом действующему чемпиону Испании придется выбирать из игроков, выступающих в Примере / Сегунде.
- Команда Кике Сетьена идет в Ла Лиге на втором месте.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы сыграют с «Наполи».