Onda Cero: Стуани и еще три форварда – в шорт-листе «Барселоны»

«Барселона» сформировала список из нападающих, которые могут усилить команду в ближайшее время.

По информации Onda Cero, каталонский клуб рассматривает кандидатуры Анхеля («Хетафе»), Лукаса («Алавеса»), Борхи Иглесиаса («Бетис») и Кристиана Стуани («Жирона»).

Ранее стало известно, что «Барсе» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом действующему чемпиону Испании придется выбирать из игроков, выступающих в Примере / Сегунде.