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  • «Барселоне» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Суареса и Дембеле

«Барселоне» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Суареса и Дембеле

5 февраля 2020, 20:46
35

«Барселона» в ближайшее время может приобрести нового футболиста в атаку, несмотря на закрытие зимнего трансферного окна.

Как сообщает Marca, Королевская испанская футбольная федерация готова разрешить каталонцам провести трансфер из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

При этом клуб сможет приобрести игрока только из чемпионата Испании.

  • Суарес выбыл из-за травмы до мая.
  • Дембеле рискует пропустить весь сезон.
  • «Барселона» занимает второе место в Примере, отставая от «Реала» на три очка.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Суарес Луис Дембеле Усман
Комментарии (35)
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серега кашин
1580924979
это че за привилегия, правила одни для всех
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shikari__
1580924984
Смолов, без вариантов.
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NEONFOL
1580925600
правила для всех, кроме тех у кого власть и деньги
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Niko
1580926447
Перед законом все равны, но кто-то ровнее.
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Proker
1580931921
Подпишите 777dianar777,он хороший лизун под крышей Месси
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Glebaj
1580935636
Нехороший прецедент
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sold93
1580944313
а свободные агенты?
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BarcaRulezz
1580960076
Отставить бомбёж, маленькие хейторы) Это разрешено регламентом в таких ситуациях, покупка либо свободного игрока либо из Испании только, в ЛЧ заигрывать игрока нельзя будет. Вы чего бомбите, думаете что в такой ситуации это будет каким-то преимуществом? Серьезно? Для своего любимого клуба хотели бы подобную ситуацию?
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Cules2013
1580967270
Ребята, выдохнули дружно. Это официальное положение регламента, и воспользоваться им может ЛЮБАЯ команда. Пару лет назад эту опцию задействовал Реал, взяв ещё одного вратаря на лавку. Там такие условия, что один и более игроки должны получить тяжёлую травму, на восстановление от которой уйдёт не менее 5 месяцев. Игрока можно взять только из Испании и нельзя заявить на еврокубки. Так что это не бог весть какая привилегия. Этой опцией редко пользуются обычные клубы, т.к. на такой трансфер банально может не быть денег и прочие вещи, чаще всего, либо из молодёжки кого-то подтягивают, либо берут свободным агентом. Дембеле и Суарез выбыли до конца сезона, т.е. как раз не менее 5 месяцев. За скобками оставляем ещё небольшую травму Видаля и Месси. Ситуация реально стрёмная. Кто в ЛЧ играть-то будет?
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Oldtrafford83
1580967649
Бедная несчастная Барсечка,Цирк натуральный
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