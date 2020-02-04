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    «Барселоне» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Суареса и Дембеле

    «Барселона» в ближайшее время может приобрести нового футболиста в атаку, несмотря на закрытие зимнего трансферного окна.

    Как сообщает Marca, Королевская испанская футбольная федерация готова разрешить каталонцам провести трансфер из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

    При этом клуб сможет приобрести игрока только из чемпионата Испании.

    • Суарес выбыл из-за травмы до мая.
    • Дембеле рискует пропустить весь сезон.
    • «Барселона» занимает второе место в Примере, отставая от «Реала» на три очка.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 20:46
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1076

      KPCCSPB 7 минут назад

      Ахаха, где там обоссаный горный динарка, опять скажет, что гном всё по решает? D

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2246

      BlackMurder 14 минут назад

      жопу надо уметь лизать,хорошо лизать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Graceful 713 23 минуты назад

      Это ещё что за детский сад?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1922

      absent32 34 минуты назад

      а какой нить Сельте по губкам смазочкой)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9374

      KLIM777 48 минут назад

      и 20 очков добавьте им сразу. А то вдруг проигрывать начнут)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1341

      Boeung777 54 минуты назад

      Ну это же Барселона.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1174

      Niko 1 час назад

      Перед законом все равны, но кто-то ровнее.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      NEONFOL 1 час назад

      правила для всех, кроме тех у кого власть и деньги

      4
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      Рейтинг: +862

      shikari__ 1 час назад

      Смолов, без вариантов.

      1
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      Рейтинг: +4491

      серега кашин 1 час назад

      это че за привилегия, правила одни для всех

      7
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