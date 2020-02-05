«Барселоне» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Суареса и Дембеле

«Барселона» в ближайшее время может приобрести нового футболиста в атаку, несмотря на закрытие зимнего трансферного окна.

Как сообщает Marca, Королевская испанская футбольная федерация готова разрешить каталонцам провести трансфер из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

При этом клуб сможет приобрести игрока только из чемпионата Испании.