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    Прокуратура Испании просит вернуть на расследование дело о пересадки печени Абидалю

    Прокуратура Испании вернулась к рассмотрению дела о пересадке печени бывшему защитнику «Барселоны», а ныне техническому секретарю клуба Эрику Абидалю.

    В прошедшую пятницу было направлено соответствующее письмо в суд столицы Каталонии, который ране рассматривал это дело. В нем указано, что суд должен «прояснить все детали и тщательнее установить личность донора».

    Скандал начался с того, что бывший президент «Барселоны» Сандро Росель обвиняется в покупке печени для Абидаля на черном рынке. В 2011 году у игрока было выявлено онкологическое заболевание, которое потребовало пересадки органа. «Барселона» выступила с официальным заявлением на этот счет. Клуб сообщил, что донором для Абидаля выступил его кузен Жерар из Франции.

    Источник: Mundodeportivo

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    24.07.2018 06:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 июля 2018, 23:37

      Во клещи !!! Душили Месси. Придушили Рональду. Взялись за Абидаля.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 24 июля 2018, 12:24

      Правильно найти хозяина и вернуть.

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