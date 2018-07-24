Прокуратура Испании просит вернуть на расследование дело о пересадки печени Абидалю

Прокуратура Испании вернулась к рассмотрению дела о пересадке печени бывшему защитнику «Барселоны», а ныне техническому секретарю клуба Эрику Абидалю.

В прошедшую пятницу было направлено соответствующее письмо в суд столицы Каталонии, который ране рассматривал это дело. В нем указано, что суд должен «прояснить все детали и тщательнее установить личность донора».

Скандал начался с того, что бывший президент «Барселоны» Сандро Росель обвиняется в покупке печени для Абидаля на черном рынке. В 2011 году у игрока было выявлено онкологическое заболевание, которое потребовало пересадки органа. «Барселона» выступила с официальным заявлением на этот счет. Клуб сообщил, что донором для Абидаля выступил его кузен Жерар из Франции.