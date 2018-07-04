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    «Барселона» опровергла информацию о том, что донорская печень для Абидаля куплена на черном рынке 

    «Барселона» выступила с официальным заявлением в связи с обвинениями в адрес бывшего президента клуба Сандро Росселя.

    Клуб опроверг информацию о том, что Россель приобрел донорскую печень для экс-защитника каталонцев Эрика Абидаля на черном рынке.

    «Ввиду сообщений об операции по пересадке печени бывшему защитнику клуба Эрику Абидалю, «Барселона» отрицает любые нарушения в этом вопросе. Такую же позицию занимает больница Барселоны», – говорится в заявлении.

    Экс-президента «Барселоны» обвиняют в том, что он купил донорскую печень для Абидаля на черном рынке

    Источник: ФК «Барселона»

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    04.07.2018 20:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 4 июля 2018, 20:41

      а что кт-то ждал подтверждения чтоли)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > DeStar 4 июля 2018, 21:07

      у росселя видно чек сохранился , что печень не у бабушки на рынку покупали, а в известном супермаркете

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      Рейтинг: +92

      Борис РВ 4 июля 2018, 20:40

      Это какой то бред!

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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Борис РВ 4 июля 2018, 22:07

      это суду решать. Росель уже прославился как любитель решать дела испод полы.

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