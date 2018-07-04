«Барселона» опровергла информацию о том, что донорская печень для Абидаля куплена на черном рынке 

«Барселона» выступила с официальным заявлением в связи с обвинениями в адрес бывшего президента клуба Сандро Росселя.

Клуб опроверг информацию о том, что Россель приобрел донорскую печень для экс-защитника каталонцев Эрика Абидаля на черном рынке.

«Ввиду сообщений об операции по пересадке печени бывшему защитнику клуба Эрику Абидалю, «Барселона» отрицает любые нарушения в этом вопросе. Такую же позицию занимает больница Барселоны», – говорится в заявлении.

Экс-президента «Барселоны» обвиняют в том, что он купил донорскую печень для Абидаля на черном рынке