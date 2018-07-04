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    Экс-президента «Барселоны» обвиняют в том, что он купил донорскую печень для Абидаля на черном рынке

    Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель предстанет перед судом за нелегальную покупку человеческих органов, информирует El Confidencial.

    В 2011 году у защитника сине-гранатовых Эрика Абидаля диагностировали онкологическое заболевание, потребовавшее пересадку печени. Роселя обвиняют в том, что он приобрел орган на черном рынке.

    Ранее «Барселона» сообщала, что донором для Абидаля стал его кузен из Франции Жерар.

    UPD (20:10): «Барселона» опровергла информацию о том, что донорская печень для Абидаля куплена на черном рынке

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2018 16:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 июля 2018, 17:52

      Росель дров наломал на годы вперёд. В его оправдание можно сказать, что старался он для клуба, хотя бы частично: без его действий, наверное, не было бы Неймара в Барсе и неизвестно что было бы с Абидалем. Ну а так - нарушил закон, значит придётся отвечать.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 июля 2018, 17:25

      Сандро Росель и лапорта были отличными президентами не то что этот убогий бартомеу !

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 4 июля 2018, 16:30

      за кулисами ещё и не такое творится

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