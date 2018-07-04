Экс-президента «Барселоны» обвиняют в том, что он купил донорскую печень для Абидаля на черном рынке

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель предстанет перед судом за нелегальную покупку человеческих органов, информирует El Confidencial.

В 2011 году у защитника сине-гранатовых Эрика Абидаля диагностировали онкологическое заболевание, потребовавшее пересадку печени. Роселя обвиняют в том, что он приобрел орган на черном рынке.

Ранее «Барселона» сообщала, что донором для Абидаля стал его кузен из Франции Жерар.

UPD (20:10): «Барселона» опровергла информацию о том, что донорская печень для Абидаля куплена на черном рынке