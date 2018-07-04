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  • Экс-президента «Барселоны» обвиняют в том, что он купил донорскую печень для Абидаля на черном рынке

Экс-президента «Барселоны» обвиняют в том, что он купил донорскую печень для Абидаля на черном рынке

4 июля 2018, 16:24
3

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель предстанет перед судом за нелегальную покупку человеческих органов, информирует El Confidencial.

В 2011 году у защитника сине-гранатовых Эрика Абидаля диагностировали онкологическое заболевание, потребовавшее пересадку печени. Роселя обвиняют в том, что он приобрел орган на черном рынке.

Ранее «Барселона» сообщала, что донором для Абидаля стал его кузен из Франции Жерар.

UPD (20:10): «Барселона» опровергла информацию о том, что донорская печень для Абидаля куплена на черном рынке

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Абидаль Эрик
Комментарии (3)
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Project Бабангида
1530711059
за кулисами ещё и не такое творится
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dinar7777dinar
1530714313
Сандро Росель и лапорта были отличными президентами не то что этот убогий бартомеу !
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Cules2013
1530715931
Росель дров наломал на годы вперёд. В его оправдание можно сказать, что старался он для клуба, хотя бы частично: без его действий, наверное, не было бы Неймара в Барсе и неизвестно что было бы с Абидалем. Ну а так - нарушил закон, значит придётся отвечать.
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