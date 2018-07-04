Экс-президента «Барселоны» обвиняют в том, что он купил донорскую печень для Абидаля на черном рынке

Росель дров наломал на годы вперёд. В его оправдание можно сказать, что старался он для клуба, хотя бы частично: без его действий, наверное, не было бы Неймара в Барсе и неизвестно что было бы с Абидалем. Ну а так - нарушил закон, значит придётся отвечать.
Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель предстанет перед судом за нелегальную покупку человеческих органов, информирует El Confidencial.
В 2011 году у защитника сине-гранатовых Эрика Абидаля диагностировали онкологическое заболевание, потребовавшее пересадку печени. Роселя обвиняют в том, что он приобрел орган на черном рынке.
Ранее «Барселона» сообщала, что донором для Абидаля стал его кузен из Франции Жерар.
UPD (20:10): «Барселона» опровергла информацию о том, что донорская печень для Абидаля куплена на черном рынке