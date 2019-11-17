Абидаль – о Неймаре: «Мы всегда будем рассматривать его в качестве кандидата в «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль прокомментировал интерес каталонцев к форварду «ПСЖ» Неймару.
«Неймар – топ-игрок с философией «Барселоны», выступающий на высоком уровне. Мы всегда будем рассматривать его в качестве кандидата в команду.
Мало что-то решать на спортивном уровне, нужно, чтобы и финансовые возможности соответствовали. Время все покажет. Если ничего не изменится, то не уверен, что он будет нашей целью номер один, но он очевидный вариант», – заявил бывший защитник каталонцев.
- Известно, что французы начали переговоры о продлении контракта с бразильцем.
- «ПСЖ» купил Неймара в 2017 году за 222 миллиона евро.
- Летом клубы не смогли договориться о трансфере.
Источник: Mundo Deportivo