Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Абидаль – о Неймаре: «Мы всегда будем рассматривать его в качестве кандидата в «Барселону»

Абидаль – о Неймаре: «Мы всегда будем рассматривать его в качестве кандидата в «Барселону»

17 ноября 2019, 17:54

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль прокомментировал интерес каталонцев к форварду «ПСЖ» Неймару.

«Неймар – топ-игрок с философией «Барселоны», выступающий на высоком уровне. Мы всегда будем рассматривать его в качестве кандидата в команду.

Мало что-то решать на спортивном уровне, нужно, чтобы и финансовые возможности соответствовали. Время все покажет. Если ничего не изменится, то не уверен, что он будет нашей целью номер один, но он очевидный вариант», – заявил бывший защитник каталонцев.

  • Известно, что французы начали переговоры о продлении контракта с бразильцем.
  • «ПСЖ» купил Неймара в 2017 году за 222 миллиона евро.
  • Летом клубы не смогли договориться о трансфере.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона ПСЖ Абидаль Эрик Неймар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+