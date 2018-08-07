Абидаль – о трансфере Видаля: «Раньше были и другие возрастные игроки, которыми интересовалась «Барселона»

Технический секретарь «Барселоны» Эрик Абидаль объяснил приобретение клубом 31-летнего Артуро Видаля.

«Если говорить о философии клуба, то раньше были и другие возрастные игроки, которыми интересовалась «Барселона».

Мы должны адаптироваться и сделать команду максимально сильной. У тренера должен быть выбор. Не знаю, есть ли у нас план подписывать игроков быстро или нет. Если мы можем подписать игрока как можно быстрее, тем лучше, мы адаптируемся к ситуации и рынку», – заявил Абидаль.

Ранее каталонский клуб делал ставку на приобретения в основном молодых футболистов.