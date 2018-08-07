Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Абидаль – о трансфере Видаля: «Раньше были и другие возрастные игроки, которыми интересовалась «Барселона»

    Технический секретарь «Барселоны» Эрик Абидаль объяснил приобретение клубом 31-летнего Артуро Видаля.

    «Если говорить о философии клуба, то раньше были и другие возрастные игроки, которыми интересовалась «Барселона».

    Мы должны адаптироваться и сделать команду максимально сильной. У тренера должен быть выбор. Не знаю, есть ли у нас план подписывать игроков быстро или нет. Если мы можем подписать игрока как можно быстрее, тем лучше, мы адаптируемся к ситуации и рынку», – заявил Абидаль.

    Ранее каталонский клуб делал ставку на приобретения в основном молодых футболистов.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2018 06:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11