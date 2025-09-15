Введите ваш ник на сайте
45-летний экс-защитник «Барселоны» отреагировал на новость о его смерти

Сегодня, 17:51

Бывший футболист и спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль опроверг информацию, что он умер.

В соцсетях сообщалось, что 45-летний француз скончался от осложнений после повторной операции по пересадке печени.

«Некоторые слухи никогда не должны распространяться. Я со своей семьей, все в порядке. Необходимо проявлять уважение. Все это касается моей семьи и детей.

Поясню: я в порядке, жив и здоров. Спасибо за вашу поддержку и слова сочувствия. Давайте сосредоточимся на том, что действительно важно», – написал Абидаль.

  • Рак печени у экс-защитника обнаружили в 2011 году. Он перенес операцию по удалению опухоли, а спустя несколько месяцев – трансплантацию органа.

Источник: Le Parisien
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона Франция Абидаль Эрик
