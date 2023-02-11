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    Абидаль два года назад просматривал футболистов «Локомотива» для «Барселоны»

    Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о своeм последнем визите в Москву.

    «В последний раз я приезжал в Москву два года назад, когда я был спортивным директором «Барселоны».

    Я приехал посмотреть игроков «Локомотива», наблюдал за Миранчуком. Было интересно, потому что они тогда играли против немецкой команды.

    Также у меня был встреча с клубом, они хотели улучшить свою медицинскую службу. Мы общались об этом. Тогда был последний раз, когда я приезжал в Москву», – сказал Абидаль.

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    Источник: «Чемпионат»

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