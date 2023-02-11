Абидаль два года назад просматривал футболистов «Локомотива» для «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о своeм последнем визите в Москву.
«В последний раз я приезжал в Москву два года назад, когда я был спортивным директором «Барселоны».
Я приехал посмотреть игроков «Локомотива», наблюдал за Миранчуком. Было интересно, потому что они тогда играли против немецкой команды.
Также у меня был встреча с клубом, они хотели улучшить свою медицинскую службу. Мы общались об этом. Тогда был последний раз, когда я приезжал в Москву», – сказал Абидаль.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: «Чемпионат»