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    Абидаль объяснил, почему считает Гвардиолу лучшим тренером мира

    Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль высказался о работе Хосепа Гвардиолы.

    «Конечно, тяжело оценивать тренеров. Первым делом смотришь на то, насколько хороша его речь, хороши ли его игровые решения, хороша ли тактика.

    Особенно важно то, помогает ли тренер прогрессировать своим игрокам. При Гвардиоле я прогрессировал больше, чем при других, поэтому для меня он лучший в мире.

    Как только он попал в основную команду, то удивил всех своим огромным чувством ответственности», – заявил Абидаль.

    • Гвардиола тренировал «Барсу» с 2008 по 2012 год.
    • С лета 2016-го он возглавляет «Манчестер Сити».

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    Источник: «Чемпионат»

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