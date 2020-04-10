Cadena SER: печень Абидаля принадлежала кузену. Факт родства он попытается доказать суду

Стали известны результаты экспертизы, которая подтвердила, что спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль получил печень от родственника Жерара Армана.

Анализ крови Армана показал, что именно он являлся донором фрагмента печени. Абидалю и его кузену нужно доказать свое родство.

Суд сделал запрос в испанское консульство в Лионе по поводу свидетельств о рождении Абидаля и Армана, но пока не получил документы.

В 2011 году у Абидаля было выявлено онкологическое заболевание, которое потребовало пересадки печени.

Экс-президента «Барселоны» Сандро Роселя обвиняли в покупке органа с черного рынка.

Экс-президента «Барселоны» обвиняют в том, что он купил донорскую печень для Абидаля на черном рынке