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    Альба: «Достаточно дерьма, которое летит снаружи, чтобы мы еще стали кидаться им внутри «Барсы»

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал конфликт между капитаном каталонцев Лионелем Месси и спортивным директором Эриком Абидалем.

    «Абидаль сам был игроком, он не посторонний, он должен знать, как игроки чувствуют себя в раздевалке. Игроки и тренерский штаб могут потерять лицо. Нам достаточно дерьма, которое летит снаружи, чтобы мы еще стали кидаться им внутри клуба. Мы все вместе должны помогать друг другу», – сказал Альба.

    • Вчера «Барселона» уступила «Атлетику» (0:1) в 1/4 финала Кубка Испании.
    • Месси имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов.
    • В текущем сезоне он забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.

    Директор «Барселоны» Амор – о конфликте Месси и Абидаля: «Все вопросы были решены внутри клуба»

    Источник: Diario Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +167

      Barçist 33 минуты назад

      Вальверде наворотил делов,даже после его ухода трясёт.Как он там ?Очередь из топ-клубов уже выстроилась?

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