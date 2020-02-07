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  • Альба: «Достаточно дерьма, которое летит снаружи, чтобы мы еще стали кидаться им внутри «Барсы»

Альба: «Достаточно дерьма, которое летит снаружи, чтобы мы еще стали кидаться им внутри «Барсы»

7 февраля 2020, 12:10
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал конфликт между капитаном каталонцев Лионелем Месси и спортивным директором Эриком Абидалем.

«Абидаль сам был игроком, он не посторонний, он должен знать, как игроки чувствуют себя в раздевалке. Игроки и тренерский штаб могут потерять лицо. Нам достаточно дерьма, которое летит снаружи, чтобы мы еще стали кидаться им внутри клуба. Мы все вместе должны помогать друг другу», – сказал Альба.

  • Вчера «Барселона» уступила «Атлетику» (0:1) в 1/4 финала Кубка Испании.
  • Месси имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов.
  • В текущем сезоне он забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.

Директор «Барселоны» Амор – о конфликте Месси и Абидаля: «Все вопросы были решены внутри клуба»

Источник: Diario Sport
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Абидаль Эрик Альба Жорди
Комментарии (1)
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Barçist
1581067385
Вальверде наворотил делов,даже после его ухода трясёт.Как он там ?Очередь из топ-клубов уже выстроилась?
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