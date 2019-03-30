Гризманн пообщался с Абидалем по поводу перехода в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн провел беседу с техническим секретарем «Барселоны» Эриком Абидалем, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Сatalunya Radio.

Француз обсудил с одним из руководителей сине-гранатовых вероятность своего перехода в каталонский клуб.

Соглашение между «Барселоной» и 28-летним футболистом может быть оформлено посредством заявления со стороны игрока. В нем он будет должен признать, что совершил ошибку в прошлом году, нарушив устную договоренность с каталонцами и продлив контракт с «Атлетико».

В этом случае трансфер может состояться после 1 июля, когда в договоре Гризманна станет активен пункт о снижении суммы отступных с 200 до 120 миллионов евро.