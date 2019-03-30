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    Гризманн пообщался с Абидалем по поводу перехода в «Барселону»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн провел беседу с техническим секретарем «Барселоны» Эриком Абидалем, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Сatalunya Radio.

    Француз обсудил с одним из руководителей сине-гранатовых вероятность своего перехода в каталонский клуб.

    Соглашение между «Барселоной» и 28-летним футболистом может быть оформлено посредством заявления со стороны игрока. В нем он будет должен признать, что совершил ошибку в прошлом году, нарушив устную договоренность с каталонцами и продлив контракт с «Атлетико».

    В этом случае трансфер может состояться после 1 июля, когда в договоре Гризманна станет активен пункт о снижении суммы отступных с 200 до 120 миллионов евро.

    • В этом сезоне нападающий провел за мадридскую команду 39 матчей, забил 18 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до лета 2023 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2354

      dinar7777dinar 1 час назад

      ну не знаю ! помоему лучше бы купили йовича или еще кого то.

      0
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      Рейтинг: +3765

      серега кашин 1 час назад

      да сдуется гризман на фоне звезд и тем более месси

      0
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