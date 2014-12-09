Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2014/2015 Франция. Лига 1 2013/2014 Испания. Примера 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Audi Cup 2011 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Клубный Чемпионат Мира 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Испании 2011 Суперкубок УЕФА 2011 Товарищеские матчи 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Испании 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Испании 2009 Суперкубок УЕФА 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Испания. Примера 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008