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Эрик Абидаль
Статистика
Эрик Абидаль - статистика
Завершил карьеру
11 сентября 1979 (47), Лион
#22 | Защитник
186 см | 74 кг
Франция | Мартиника
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2014/2015
Франция. Лига 1 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Audi Cup 2011
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Клубный Чемпионат Мира 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Испании 2011
Суперкубок УЕФА 2011
Товарищеские матчи 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Суперкубок Испании 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок Испании 2009
Суперкубок УЕФА 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Олимпиакос
4 : 2
09.12.2014
Мальме
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Атлетико
4 : 0
26.11.2014
Олимпиакос
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Ювентус
3 : 2
04.11.2014
Олимпиакос
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2014
Ювентус
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Мальме
2 : 0
01.10.2014
Олимпиакос
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Олимпиакос
3 : 2
16.09.2014
Атлетико
1' - 90'
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