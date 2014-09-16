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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Атлетико
Олимпиакос - Атлетико: обзор матча 16 сентября 2014
Олимпиакос
16.09.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
3 : 2
Завершен
Атлетико
13'
А. Масуаку
31'
И. Афеллай
73'
К. Митроглу
38'
М. Манджукич
86'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Атлетико
90'
Желтая карточка
А. Гризманн
89'
Желтая карточка
С. Ньигес
86'
ГОЛ! 3:2!
А. Гризманн
Пас отдал
Коке
Замена
К. Яннулис
️️️️
П. Касами
84'
75'
Замена
С. Ньигес
️️️️
М. Суарес
ГОЛ! 3:1!
К. Митроглу
Пас отдал
П. Касами
73'
Замена
Д. Ндинга
️️️️
И. Афеллай
69'
66'
Замена
А. Черчи
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Д. Фустер
️️️️
А. Домингес
57'
56'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Габи
Желтая карточка
Я. Маниатис
45'
+2
38'
ГОЛ! 2:1!
М. Манджукич
Пас отдал
К. Ансальди
Желтая карточка
А. Домингес
35'
ГОЛ! 2:0!
И. Афеллай
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Масуаку
Пас отдал
И. Афеллай
13'
2'
Желтая карточка
Габи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
19
Давид Фустер
АП
9
Димитрис Диамантакос
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
3-2-3-2
13
Роберто
26
Масуаку
4
Ботиа
8
Маниатис
22
Абидаль
3
Эльабделлауи
10
Домингес
23
Касами
19
Миливойевич
11
Митроглу
17
Афеллай
3-2-3-2
1
Облак
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
14
Ансальди
6
Коке
14
Габи
66
Туран
14
Гарсия
9
Манджукич
23
Касами
18
Яннулис
18
Яннулис
23
Касами
17
Афеллай
88
Ндинга
88
Ндинга
17
Афеллай
10
Домингес
19
Фустер
19
Фустер
10
Домингес
4
Суарес
8
Ньигес
8
Ньигес
4
Суарес
14
Габи
7
Гризманн
7
Гризманн
14
Габи
14
Гарсия
7
Черчи
7
Черчи
14
Гарсия
Остались в запасе
Олимпиакос
Атлетико
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Димитрис Диамантакос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Димитрис Диамантакос
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Олимпиакос - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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